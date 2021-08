Ouverture d'un nouveau centre de vaccination à Orléans

Un nouveau centre de vaccination ouvre à Orléans mercredi prochain, annoncent l'ARS Centre-Val de Loire et la préfecture du Loiret. Il doit permettre d'accélérer la campagne de vaccination et d'anticiper le rebond de la prise de rendez-vous à la rentrée.

Un nouveau centre de vaccination ouvre à Orléans mercredi 18 août, annoncent l'ARS Centre-Val de Loire et la préfecture du Loiret. Le centre sera situé dans les locaux de l'ancienne auberge de jeunesse à la Source, 2 rue Winston Churchill. Ce centre de vaccination contre le Covid-19 ouvre alors que l'agglomération orléanaise en compte déjà deux autres.

Anticiper le rebond de la prise de rendez-vous à la rentrée

La raison : accélérer la campagne de vaccination et anticiper la rentrée. "La prise de rendez-vous va repartir à la hausse", assure l'ARS Centre-Val de Loire, notamment avec l'instauration du passe sanitaire et le retour des vacanciers. Pour commencer, 2.400 créneaux de vaccination seront disponibles la semaine prochaine puis 3.600 à terme.

Autre explication pour l'ouverture de ce nouveau centre : la nécessité d'en avoir un supplémentaire dans la métropole. Ce centre doit permettre de pallier la fermeture de celui de Fleury-les-Aubrais et du vaccidrive. Au total, l'agglomération orléanaise se retrouve avec trois centres de vaccination situés dans le sud, avec celui de Pellicer à La Source et celui d'Olivet. Impossible de faire autrement ,"il n'y avait pas d'autre bâtiment disponible pour accueillir un centre de vaccination", explique la Fédération française de sauvetage et de secourisme.

Ce nouveau centre sera ouvert du lundi au samedi. Il est déjà possible de prendre rendez-vous dès maintenant sur Doctolib.

Des centaines de créneaux disponibles dans le Loiret

Des centaines de créneaux de vaccination sont encore disponibles dans les centres de Sully-sur-Loire, Gien et Olivet jusqu'à la fin de la semaine prochaine, annonce la préfecture du Loiret. Ces créneaux sont également destinés aux adolescents, rappelle la préfecture.

Plus de 370 000 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet dans le département. "Néanmoins, le virus circule toujours de plus en plus activement sur le territoire", alerte la préfecture, qui invite la population à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.