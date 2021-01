Ouverture de deux nouveaux centres de vaccinations anti Covid-19 en Creuse

Les personnes soignants de plus de 50 ans et les pompiers auront désormais la possibilité de se faire vacciner contre le coronavirus dans trois centres en Creuse. Un nouveau centre va ouvrir ses portes ce mardi, à l’hôpital d'Aubusson. Et mercredi, l’hôpital de La Souterraine sera lui aussi en mesure de proposer une vaccination anti Covid-19. Ces deux centres viendront complétés celui déjà ouvert à l’hôpital de Guéret. La directrice de la délégation de l'Agence Régionale de Santé était ce lundi matin l'invitée de France Bleu Creuse. Retrouvez l'intégralité de l'interview en vidéo d'Isabelle Dumond ici.

L'épidémie reprend en Creuse

Comme sur l'ensemble du territoire français, la diffusion coronavirus est repartie à la hausse dans notre département. Le taux d'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants est aujourd'hui à 110. Il a doublé en l'espace de 10 jours, après être resté stable durant plusieurs semaines. A ce jour, 25 personnes sont hospitalisées en Creuse à cause de la Covid-19 dont cinq en réanimation ou en soins intensifs. Depuis le début de l’épidémie, 85 personnes sont mortes du coronavirus, à l’hôpital et dans les Ehpads creusois.

La phase 2 de la vaccination

A compter du 18 janvier, les plus de 75 ans pourront à leur tour être vaccinés contre le coronavirus. Cela concerne potentiellement 18 000 personnes dans notre département. Elles devront prendre rendez-vous par internet ou par téléphone. Un numéro national va être mis en place, il sera également possible de s'inscrire sur le site santé.fr ou d'appeler directement l'un des trois centres ouverts en Creuse.

La vaccination dans les Ehpads

Les résidents des Ehpads et des centres de soins longue durée ont eux la possibilité de se faire vacciner depuis la fin de la semaine dernière. En Creuse, la vaccination a démarré à l’Ehpad Anna Quiquaud à Guéret, et à l’Ehpad d'Ahun. A ce stade, 50% des résidents de ces établissements ont donné leur consentement pour être vaccinés. "C'est un bon taux, explique Isabelle Dumond, qui devrait augmenter avec un effet d'entrainement dans les jours qui viennent. La campagne de vaccination dans les Ehpads creusois devrait se poursuivre jusqu’à la fin du mois de janvier.