Ouverture de la vaccination à tous en Haute-Garonne : 10.000 vaccinés par jour dès lundi

Dès ce lundi 31 mai, la vaccination sera ouverte à tous, dès 18 ans et sans conditions. Depuis le 27 mai, il est possible de réserver un créneau. Les doses arrivent en Haute-Garonne, avec une nouvelle organisation et huit centres de vaccination en plus de ceux de Toulouse intra-muros.