Ouverture de la vaccination aux 5-11 ans : où se rendre dans les Pyrénées-Orientales ?

Depuis ce mercredi, tous les enfants de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner contre le Covid-19. Pour le moment c'est possible à l'hôpital de Prades et celui de Perpignan. D'autres centres ouvriront bientôt des espaces dédiés aux plus jeunes.