Ouverture de la vaccination contre la grippe à tous les Français ce lundi

Après un mois de vaccination contre la grippe saisonnière dédié aux personnes fragiles, aux plus de 65 ans et aux femmes enceintes, la campagne s'ouvre à tous les Français ce lundi. Elle intervient dans un contexte particulièrement incertain face à l'augmentation des cas de Covid-19 en France.

Ce lundi 22 novembre, tous les Français peuvent désormais se faire vacciner contre la grippe saisonnière. La campagne est ouverte jusqu'au 31 janvier 2022 aux publics non-prioritaires, après un mois dédié aux personnes fragiles, aux plus de 65 ans, aux femmes enceintes. Tous les soignants étaient aussi concernés.

Pour les "publics non-prioritaires", la vaccination n'est pas prise en charge par l'Assurance Maladie. Vous pouvez donc vous rendre en pharmacie et acheter le vaccin, sans ordonnance pour les personnes majeures, muni d'une ordonnance de votre médecin généraliste pour les mineurs. Le pharmacien a la possibilité de vous injecter immédiatement le vaccin mais l'acte sera facturé.

Chaque hiver, deux à six millions de personnes sont touchées par le virus de la grippe, accompagné par des symptômes de type forte fièvre, toux, douleurs, fatigue intense. Difficile de savoir combien de Français seront touchés cette année. Les craintes sont particulièrement élevées avec la reprise de l'épidémie de Covid-19. Deux épidémies simultanées, grippe et Covid-19, mettraient le système hospitalier à rude épreuve. D'autant que la couverture vaccinale est traditionnellement loin des objectifs du ministère de la Santé. Preuve en est ce communiqué publié par le gouvernement avec un titre parlant : "Vaccination contre la grippe 2021-2022 - Ce n’est pas parce qu’on n’en parle plus que la grippe a disparu".

Pour l'heure, pas d'alerte concernant l'épidémie de grippe

Habituellement, l'épidémie de grippe connait une forte activité en décembre. Pour l'heure, il n'y a aucune alerte selon les données recueillies. Le bulletin épidémique sur la semaine 45, celle du 8 au 14 novembre, ne montre aucune augmentation. Le taux d’incidence pour syndrome grippal est de 39 cas pour 100.000 habitants (selon le Réseau sentinelles). Parallèlement, à peine 1% des actes médicaux SOS Médecins sont liés à la grippe.

Le confinement l'hiver dernier a diminué l'immunité de la population

L'hiver dernier, en pleine seconde vague du Covid-19, il n'y avait pas eu d'épidémie de grippe saisonnière. Les confinements successifs et les mesures "barrières" de lutte contre l'épidémie avaient alors réduit la circulation des autres virus, à commencer par celui de la grippe. Revers de la médaille, la faible circulation des virus l'hiver dernier a probablement diminué l'immunité de la population.

Dans le courant de cette campagne, le ministère de la Santé milite pour recevoir "par la même occasion sa troisième dose de vaccin anti-Covid et son vaccin contre la grippe", précisant que la Haute autorité de santé assure "qu'il n'y a aucun danger à se faire vacciner simultanément contre les deux maladies. Seule précaution à prendre, il faut recevoir chaque piqûre dans un bras différent".