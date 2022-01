Ouverture de nouveaux centres de dépistage au Covid-19 dans le Finistère

Face à la montée de l'épidémie et l'augmentation des cas de Covid-19, les files d'attente pour réaliser un test sont parfois interminables. L'ARS dans le Finistère et la préfecture du département annoncent l'ouverture de six nouveaux centres de dépistage.