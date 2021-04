Covid-19 : ouverture du vaccinodrome au Zénith de Lille

Le vaccinodrome a été inauguré ce mardi. Présente pour l'événement, Martine Aubry, la maire de Lille, espère "de plus en plus de doses" pour ce lieu unique dans la métropole. Au jour de l'ouverture, 500 injections ont été distribuées au personnes prioritaires.

La scène du Zénith est désormais recouverte d'une trentaine de tentes blanches. Cinquante professionnels de santé se relaient matin et après-midi afin d'accueillir tous les patients à chaque étape de leur vaccination : questionnaire, auscultation, piqûre et enfin, repos obligatoire.

De plus en plus de doses...mais des bonnes doses !"

Pour l'instant, le vaccinodrome ne propose que des doses issues du laboratoire Pfizer. En fin de semaine, les produits de Moderna devraient venir compléter les stocks des soignants. Lors de sa conférence de presse, la maire de Lille a évoqué son souhait d'avoir "des bonnes doses", une référence aux problématiques rencontrées dernièrement par le vaccin AstraZeneca.

Rien n'assure pour autant qu'il ne fera jamais son apparition dans la liste des vaccins proposés. Karine Faure, professeure des maladies infectieuses au CHU de Lille et coordinatrice des équipes médicales au Zénith, ne voit aucune objection à son utilisation si celui-ci se révèle sans danger. Elle encourage par ailleurs toutes les personnes prioritaires à venir au Zénith et à procéder à une vaccination, "seul moyen" selon elle "de stopper la propagation de l'épidémie".

Le centre de vaccination du Zénith est ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h, 7 jours sur 7. Il est possible de prendre rendez-vous via le site Doctolib. Un centre d'appel téléphonique est ouvert de 9h à 17h30.