Oxygénothérapie, cortisone : le traitement des cas graves de coronavirus évolue

Six mois après l'apparition du Covid-19 en France, la façon de soigner les patients les plus gravement atteints a changé dans les services de réanimation. Les soignants privilégient désormais l'oxygénothérapie ou la cortisone à l'intubation, souvent source de complications.

Près de 25.000 nouveaux cas enregistrés en trois jours, 58 nouveaux foyers de contamination ("clusters") détectés au cours des dernières 24 heures : l'épidémie de Covid-19 regagne progressivement du terrain en France selon les indicateurs officiels. Pour l'heure le nombre de cas graves en réanimation, inférieur à 500 selon les derniers chiffres disponibles, reste très loin des niveaux enregistrés en mars-avril (plus de 7.000), au plus fort de la crise sanitaire. Mais le ministre de la Santé Olivier Véran a prévenu qu'il allait augmenter, mécaniquement, dans le sillage de la hausse des contaminations.

L'oxygénothérapie privilégiée à l'intubation

En six mois cependant, la façon de soigner les patients les plus gravement atteints a évolué comme l'a constaté Solenne Le Hen pour franceinfo dans le service de réanimation de l'hôpital Louis-Mourier à Colombes (Hauts-de-Seine).

Les malades graves ne sont plus systématiquement intubés et placés sous respirateur artificiel, un traitement lourd, inconfortable, qui peut être à l'origine de complications comme des maladies nosocomiales graves. "Il faut imaginer que vous êtes complètement immobile et endormi, sédaté et paralysé comme au cours d’une anesthésie générale pour une intervention chirurgicale" rappelle le professeur Jean-Damien Ricard, "mais au lieu de deux ou trois heures cela va être deux à trois semaines."

Dans cet hôpital, les soignants recourent désormais à l'oxygénothérapie à haut débit. Grâce à "deux petits embouts" placés dans le nez, les malades peuvent recevoir jusqu'à "60 litres d’oxygène pure dans les poumons" a précisé Jean-Damien Ricard à franceinfo, "et on arrive à manger, boire et parler." La méthode, moins invasive, permet de réduire la mortalité et limite l'engorgement des services de réanimation car les patients peuvent quitter le service au bout d'une dizaine de jours.

Les corticoïdes réduisent la mortalité des malades les plus graves

Depuis l'apparition du virus, une série d'études ont en outre été menées sur l'usage de plusieurs médicaments dont les corticoïdes, aujourd'hui recommandés par l'OMS pour soigner "les patients atteints d'une forme sévère ou critique du Covid-19". Plusieurs travaux ont en effet montré qu'ils réduisent la mortalité.

C'est aussi ce qu'ont constaté les équipes de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches (Hauts-de-Seine), que franceinfo a rencontrées. D'après le professeur Djillali Annane, "la corticothérapie permet d’améliorer considérablement les chances de survie (...) Il y a 20% de réduction du risque de décès donc c’est spectaculaire." À l'inverse, l'hydroxychloroquine prônée par le professeur Didier Raoult, ou le Remdesivir, n'ont, selon ces soignants, pas encore donné de résultats notables.

La prescription de cortisone est réservée aux 20% des personnes qui développent une forme grave de la maladie. Pour les 80% restant, aucun remède miracle n'a encore été trouvé. Il est recommandé d'éviter les contacts, de se reposer et de prendre du paracétamol en cas de douleurs et de fièvre.