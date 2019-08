Bordeaux et Lille en tête du palmarès des meilleurs hôpitaux de France

Les CHU de Bordeaux (1er) et Lille (2ème) arrivent en tête de la nouvelle édition du palmarès des 50 meilleurs hôpitaux publics étudiés pour la qualité de leurs spécialités médicales ou chirurgicales, publiée ce jeudi dans Le Point. Suivent le CHU de Toulouse (3e), les hôpitaux universitaires de Strasbourg (4e), l'hôpital de Montpellier (5e, en hausse), le CHU de Nantes (6e, en hausse), l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière (7e), le CHU de Nancy (8e, en baisse), le CHU de Rennes (9e) et celui de Grenoble (10e).

"C’est la cinquième fois que le CHU de Bordeaux occupe ce rang (la première place, ndlr) depuis 1998 et la première publication de notre classement", explique le magazine. Le Top 10 évoqué ci-dessus est d'ailleurs fidèle à celui de l'an passé, même si l'ordre des établissements dans le classement varie un peu. Les trente premières places sont avant tout occupé par de grands établissements, des hôpitaux universitaires.

Plus de 70 spécialités passées au crible

Pour figurer au classement final de ce palmarès indépendant, un établissement doit fournir "un service complet dans les disciplines médicales et chirurgicales". En tout, plus de 70 disciplines sont prises en compte, de la pédiatrie à la chirurgie cardiaque ou des artères, en passant par la pneumologie, les urgences, le traitement des cancers ou encore les soins contre la dépression.

L'hebdomadaire décline d'ailleurs toute une série de classements particuliers de prise en charge, par discipline. Il détaille en ligne le classement des hôpitaux et cliniques pour une cinquantaine de spécialités.

À chaque fois, Le Point prend en compte les équipements, par exemple l'existence ou non d'une unité neuro-vasculaire pour soigner les AVC, et aussi les moyens humains. Plus il y a de personnel, plus c'est un gage de sécurité et de qualité, a priori.

Plus de la moitié des services d'urgences cherchent des médecins

Alors que le nombre de services d'urgences en grève ne cesse d'augmenter (195 selon le ministère, 220 pour le collectif Inter-Urgences), l'hebdomadaire dresse également un état des lieux des postes de médecins vacants. "Sur les 497 services d’urgences générales publics, 277 présentent des postes vacants de médecin urgentiste titulaire (à temps plein ou partiel) à l’issue du tour de recrutement du printemps 2019", explique le journal.

Une carte détaille, zone par zone, les services où il manque le plus de personnel. La situation la plus critique est celle d'Alençon et de Besançon, où 14 postes de médecins sont vacants. Vient ensuite Bastia, où les urgences ont besoin de neuf médecins supplémentaires, puis Chauny (Aisne), Metz-Thionville et l'hôpital parisien Cochon-Hôtel-Dieu, où huit postes ne trouvent pas preneurs.

"Il manque au moins 2.000 médecins si l’on veut que les urgentistes travaillent à un rythme acceptable", estime Christophe Prudhomme, de l'Association des médecins urgentistes de France.