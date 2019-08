Palmarès des hôpitaux : la clinique Saint-Grégoire de Rennes perd sa première place

Bretagne, France

C'est un classement qui sent bon la rentrée. Pour la 23e année consécutive, le magazine Le Point publie son palmarès des hôpitaux et cliniques de France. L'hebdomadaire a interrogé plus de 1.000 hôpitaux publics et privés. Leur taux de mortalité, leurs activités, leurs équipements, les moyens humains à disposition, tout a été épluché.

Trois établissements bretons dans le TOP 50 des cliniques

Surprise dans ce classement, après neuf années à régner sans partage, la clinique Saint-Grégoire perd sa première place. L'établissement privé est rétrogradé à la troisième place, derrière la clinique Santé Atlantique de Saint-Herblain et la polyclinique de Reims qui fait son entrée en première position. D'autres cliniques bretonnes figurent dans ce top 50. L'hôpital privé des Côtes-d'Armor installé à Plérin pointe à la 33e place. De son côté, la polyclinique de Keraudren à Brest entre dans le classement à la 46e place.

Dans le secteur public, le CHU de Pontchaillou à Rennes conserve sa neuvième place derrière Nancy, dans un classement dominé cette année par le CHU de Bordeaux. Le centre hospitalier universitaire de Brest grimpe à la 27e place.

Pontchaillou en première place pour la chirurgie cardiaque

Le palmarès du Point s'est aussi penché sur 70 spécialités exercées dans les établissements sondés. Le Centre Hospitalier de Saint-Grégoire figure à la cinquième place des 383 cliniques pratiquant la chirurgie de l'audition. Il faut aussi remarquer la première place de l'hôpital Pontchaillou de Rennes en ce qui concerne la chirurgie cardiaque. Elle obtient la note de 19.09/20 sur les différents critères évalués.

De son côté, la clinique mutualiste de Lorient est en troisième position des établissements publics pour la prise en charge de l'incontinence urinaire. L'hôpital de Saint-Grégoire se situe à la même position du classement des cliniques. Enfin, la polyclinique Saint-Laurent de Rennes semble performant pour le traitement du glaucome.