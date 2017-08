Palmarès des hopitaux : Le CHRU de Nancy dans le TOP 10

L'hebdomadaire le Point vient de publier son palmarès annuel des meilleurs hôpitaux de France. Alors nos établissements lorrains sont-ils bien notés? Y a t-il des surprises ? Y a t-il des numéros un dans certaines spécialités. France Bleu vous dit tout.

Le traditionnel palmarès des meilleurs hôpitaux de France de l'hebdomadaire Le Point publié hier est plutôt de bonne facture pour la médecine lorraine avec le bond en avant du CHRU de Nancy. Il passe de la 13ème à la 9ème place. C'est son meilleur classement depuis 4 ans. Dans le Grand Est il est devancé par les hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Le classement met en évidence l'excellence de l'entité nancéienne dans un certain nombre de spécialités notamment la chirurgie de la rétine ou le CHU est considéré comme le meilleur du pays.

Le tableau d'honneur des cliniques n'est pas mal non plus pour la Lorraine. Celle de de Gentilly à Nancy se classe 9ème elle aussi avec un bond de 22 place. Un gain qui s'explique par l'arrivée de nouvelles spécialités dans le classement comme la chirurgie de la cornée par exemple.

Le centre Emile Gallé est leader en France pour les urgences de la main

Si on entre dans le détail du classement et qu'on le regarde par spécialités notre région se retrouve tout en haut du palmarès. c'est notamment le cas pour le centre Emile Gallé de Nancy en urgence de la main et la 3ème place en prothèse du genou.

La polyclinique Pasteur d'Essey-lès-Nancy se classe elle première au rang des 25 meilleurs cliniques en chirurgie des carotides devant Ambroise paré qui se classe 9ème.