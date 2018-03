Depuis plusieurs semaines, le CHU de Limoges est l'un des établissements les plus mal classés du "no bed challenge". Ce palmarès recense le nombre de patients restés sur des brancards la nuit aux urgences, faute de lits d’hospitalisation.

Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 mars, 216 patients ont passé la nuit sur un brancard dans les services d'urgence en France. Cette nuit là, la palme est revenue au CHU de Limoges. Plus de huit patients n'ont pas eu de lit, d'après le sérieux classement "no bed challenge". Ce palmarès est mis à jour quotidiennement pas des urgentistes du syndicat Samu-Urgences de France. Sur l'ensemble de la semaine dernière, le CHU de Limoges est, là aussi, le plus mal classé. Il arrive en première position sur une quarantaine d'établissements répertoriés (établissements dont les responsables des urgences ont accepté de transmettre quotidiennement les données de leur service).

Le palmarès du "No bed challenge" du lundi 26 mars 2018 (capture d'écran). - © Samu-Urgences de France

"Pas étonnant"

"Ces résultats ne nous étonnent pas, explique Maryse Moulin, membre du syndicat CGT, on parle aujourd'hui du 'no bed challenge' mais cela fait très longtemps que nos urgences souffrent." D'après cette infirmière, le problème s'explique à l'intérieur de l'hôpital à cause du manque de moyens, mais aussi à l'extérieur de l'établissement : "il s'agit sûrement d'un mélange de beaucoup de choses. Nous sommes dans une région vieillissante et les pathologies sont diverses et variées, avec des chutes par exemple. Même si ils attendent, les gens ont peut-être aussi pris l'habitude d'un service des urgences qui est compétitif, et ils viennent donc facilement."

"Peut-être aussi parce qu'à l'extérieur, la médecine est moins bien organisée : la médecine de ville ne prend peut-être pas suffisamment en charge, et à la campagne, il y a peut-être moins d'accueil possible. Tous les patients sont donc rapatriés vers nous.", raconte Maryse Moulin. Le syndicat CGT pense que le problème risque d'empirer, à cause du projet "CHU 2020" qui prévoit la fermeture de 101 lits.

Le CHU de Limoges, plus mal classé de la semaine du "No bed challenge" (capture d'écran). - © Samu-Urgences de France

Un manque de médecins traitants ?

"Beaucoup de patients qui nous sont adressés ne relèvent pas des urgences, confirme Jean-Christophe Razet, secrétaire du syndicat Force Ouvrière, le problème est que dans le secteur privé, à Limoges, il est difficile d'avoir des médecins après une certaine heure, avec des gardes le week-end qui sont difficiles à mettre en place parce que les généralistes ne sont pas souvent au rendez-vous". "Ces classements font un peu mal, au vu de l'investissement de tous les agents de l'hôpital. Voir ces résultats, ce n'est pas très positif et valorisant pour les soignants qui sont au pied du patient", explique le syndicaliste. De son côté, bien que sollicitée à plusieurs reprises, la direction du CHU de Limoges n'a jamais répondu à nos demandes d'interview.