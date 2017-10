Octobre rose : apprendre aux patientes à dépister les symptômes du cancer du sein à l'hôpital d'Aix-les-Bains

Les participantes ont appris à sentir avec leurs doigts des grosseurs dans les seins et d'autres anomalies, à l'hôpital d'Aix-les-Bains, ce jeudi. Cette auto-palpation peut permettre un diagnostic précoce du cancer du sein et augmenter les chances de guérison.

Les patientes enfilent le buste d'auto-palpation et cherchent les symptômes d'un cancer du sein. Ce sont des boules, c'est-à-dire des tumeurs ou des ganglions. Il faut parfois enfoncer ses doigts profondément pour les sentir, encourage le Dr Provençal, oncologue à Aix-les-Bains. D'autres signes qui laissent présager un cancer du sein sont méconnus comme la peau d'orange sous le sein. Un de ces symptômes ne signifie pas automatiquement que la patiente est atteinte d'un cancer du sein mais elle doit consulter un médecin.

J'avais l'impression de me palper les seins de temps en temps mais j'en étais très loin. Je le faisais tout doucement alors qu'il faut appuyer très fort - Colette, une participante.

Augmenter les chances de guérison

Plus le diagnostic d'un cancer est précoce, plus la tumeur est petite généralement et plus les chances de s'en sortir sont importantes. La palpation est un complément à la mammographie, elle ne la remplace pas. La mammographie tous les deux ans est prise en charge pour les femmes de plus de 50 ans.