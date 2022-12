Panne de chauffage aux urgences de l'hôpital d'Orsay

"J'ai froid ici ! J'suis pas couverte. On est en plein courant d'air en plus" s'étonne Louise, 91 ans, allongée sur un brancard à quelques mètres du sas d'entrée qui s'ouvre et se ferme en permanence. Elle s'agrippe à un drap fin qui l'enveloppe : "C'est le drap sur lequelle on l'a installée et que l'on a replié sur elle, comme une momie ou un sac de couchage, car nous n'avons pas assez de couvertures" explique Marguerite*, médecin urgentiste. Louise restera allongé là durant cinq heures. Ida, elle est sortie des urgences un peu plus tôt. Elle y a passé trois heures, après avoir été amenée par les pompiers pour avoir fait un malaise au volant. "J'ai eu rapidement très froid" raconte cette quadragénaire. "J'ai demandé une couverture que l'on m'a apportée, mais j'ai quand même eu très froid sous ma couverture pelée". A ses côtés, un autre patient allongé, "pas mal en souffrance" décrit-elle, "et une vieille dame ; ils se plaignaient tous les deux du froid. Je leur ai donné ma couverture". Ida décrit également des soignants "enroulé dans des écharpes, avec des polaires qui recouvrent les blouses". Une situation que cette habitante d'Orsay qualifie de lamentable. "J'ai toujours connu cet hôpital et je suis éberluée de voir l'état des urgences... Ca montre le reflet d'une qualité de soin qui interpelle" regrette-t-elle.

Un radiateur d'appoint a pris feu, un autre a fait fondre des tiroirs

Et pourtant, Ida comme Louise ont de la chance : la porte du sas d'entrée, par où défilent sans cessent pompiers et ambulanciers, a été réparée : cassée et bloquée durant plusieurs semaines, elle était restée grande ouverte durant la période récente de grand froid. La direction a distribué polaires et chauffages d'appoints. "Nous avons mis à disposition seize radiateurs ainsi qu'une trentaine de vestes polaires" précise Cédric Lussiez, le directeur de l'hôpital **. "Ces radiateurs ont été très largement détériorés ou volés". Détériorés oui, largement non répond Anna*, infirmière urgentiste : "On a reçu des bains d'huile, des chauffages grilles-pains, des souffleurs, qui ne sont pas sensés fonctionner 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ils ne sont pas adaptés pour ça et ne tiennent pas le coup. Si bien que l'un d'eux a pris feu dans un box, et un autre a fait fondre les tiroirs d'un meuble".

La vague de froid est passée et la porte a fini par être réparée mais le chauffage, lui, ne le sera pas avant la deuxième semaine de janvier. La direction dit faire face au "à une panne dans la centrale de traitement d'air, et qui était déjà survenue il y a un an. Nous sommes confrontés à chaque fois à la même difficulté qui est l'absence de pièce sur des installations de plus de quarante ans et ont doit supplier les entreprises de trouver des pièces équivalentes pour réparer" explique Cédric Lussiez.

"Personne n'a envie de se déshabiller dans une pièce à 13° et de se laver avec de l'eau tiède"

Pas de chauffage... pas d'eau chaude non plus... fait savoir Marguerite. Ce qui rend la douche compliquée pour les patients, d'autant plus que "personne n'a envie de se déshabiller dans une pièce à 13° et de se laver avec de l'eau tiède. Donc on chauffe de l'eau à la bouilloire, que l'on met dans des bassines et que l'on propose aux gens pour faire une petite toilette de chat". Mais ça reste du système D ajoute la chef de service.

Faute brancard, un patient s'est allongé sur des chaises © Radio France - .

"Nous sommes maltraitants avec nos patients"

Des brancards en nombre insuffisant qui conduisent les soignants à "jouer" en permanence au jeu des chaises musicales, une fissure qui s'agrandit le long d'un mur et traverse un plafond, des toilettes régulièrement bouchés, des collations manquantes pour les patients... les équipes savent qu'il va falloir tenir dans des conditions indignes encore plus d'un an et demi, jusqu'à la livraison du futur hôpital de Saclay où elles emménageront. En attendant, les locaux dans lesquels elles travaillent "sont abandonnés, tout est délabré, rien n'est entretenu et nous sommes maltraitants avec nos patients. Et maltraités aussi" regrette Marguerite.

*Les prénoms ont été changés

** Cédric Lussiez est directeur du Groupe Hospitalier Nord Essonne qui comprend trois sites, à Orsay, Longjumeau et Juvisy et qui seront réunis au printemps 2024 dans un nouvel hôpital à Saclay