Panne des numéros d'urgence : ce que l'on sait sur l'incident qui a impacté toute la France

De 16h45 à minuit mercredi soir, une partie des appels au Samu (15), aux pompiers (18) ou à la police (17), ainsi qu'au 112, sont restés sans réponse en raison d'une panne chez Orange. L'opérateur téléphonique, qui a évoqué "une défaillance logicielle", a présenté ses excuses. "Si la situation est en voie d'amélioration, des perturbations persistent de manière aléatoire", a indiqué le ministère de l'Intérieur à la mi-journée jeudi. "Dans ces conditions, la cellule interministérielle de crise a décidé de maintenir les numéros alternatifs jusqu'à demain matin". Voici ce que l'on sait de ce qui s'est passé.

Des perturbations dans la quasi-totalité du pays

Aux alentours de 16h45 mercredi, des dysfonctionnements massifs ont commencé à être signalés partout dans le pays sur les différents numéros d'urgence : le 15, le 17, le 18 et le 112. Les usagers ont éprouvé de grosses difficultés à joindre les services de secours jusqu'à minuit. Le 196, dédié aux urgences maritimes, a également été touché. Les services d'incendie et de secours ont mis en place des numéros provisoires à 10 chiffres. Un répertoire recensant les numéros directs du Samu, département par département, a ainsi été publié sur le site du ministère de la Santé. Ces numéros provisoires sont maintenus jusqu'à vendredi.

Quelle est la cause de la panne ?

En France, il est possible de joindre gratuitement les secours publics en permanence via les numéros dédiés : le 15 (Samu), le 17 (Police), le 18 (Pompiers) et le 112 (numéro unique d'urgence européen).

"Ce sont des lignes dédiées, circulant sur les mêmes câbles et mêmes réseaux que tout un chacun, avec un acheminement prioritaire vers les centres d'appels", a expliqué à l'AFP le Colonel Grégory Alione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). Pour que les appels soient correctement acheminés, les routeurs des opérateurs téléphoniques -les équipements chargés de détecter l'origine de l'appel, de "déterminer sa priorité" et de l'acheminer en urgence vers le centre le plus proche- doivent être opérationnels. "Le routeur, c'est une gare de triage", résume le Colonel Grégory Alione. Or, mercredi soir, entre 16h45 et minuit, "un incident technique sur un équipement de type routeur qui achemine le trafic" s'est produit, a indiqué un porte-parole d'Orange à l'AFP.

Quelle est la cause de cette panne ? Invité du JT de 13H de TF1, Stéphane Richard, PDG d'Orange a livré quelques explications. "Vers 16 heures 30, hier, nous avons constaté un début de dysfonctionnement sur un équipement critique du réseau, qui en gros est une plateforme qui achemine tous les appels qui proviennent d'un téléphone fixe ou d'un téléphone mobile vers un certain nombre de numéros dont les numéros d'urgence", a-t-il détaillé. "Il faut comprendre qu'en fait, cette plateforme, ce n'est pas un ordinateur quelque part, c'est six sites répartis sur six endroits différents, qui sont tous entièrement ''redondants'', c'est-à-dire qu'en fait l'un peut prendre la place de l'autre s'il y a une défaillance. Ce système est donc, par architecture, extrêmement robuste, extrêmement sécurisé", a-t-il ajouté.

"Nous n'avons aucun signe qui nous permette de penser qu'il pourrait s'agir d'une attaque externe", a assuré le PDG d'Orange, expliquant que "la cause racine" de la panne était "plus probablement une défaillance logicielle dans (les) équipements critiques de réseaux". Ces défaillances "ont touché l'intégralité des six sites en même temps. Cela n'est jamais arrivé, c'est un incident effectivement grave, rarissime. Cela a pu arriver dans le monde des télécoms de temps en temps, mais c'est très rare", a-t-il encore souligné. L'équipementier européen concerné par cette "défaillance logicielle" n'est ni Ericsson ni Nokia, a précisé Orange, sans révéler toutefois son nom. "Nous allons travailler avec lui pour comprendre ce dysfonctionnement, à la fois pour nous et les autres opérateurs", a prévenu Fabienne Dulac, présidente d'Orange France lors d'une conférence téléphonique.

Des conséquences sanitaires incertaines, au moins trois morts

Le 15, le 17 et le 18 représentent au total "plus de 150.000 appels par jour" a rappelé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors d'une conférence de presse jeudi matin. Chez les sapeurs-pompiers, pour "un million d'habitants" en moyenne, il y a "15 à 20 agents qui reçoivent le 18-112" pour couvrir "1.200 à 1.500 appels" quotidiens, a précisé le Colonel Grégory Alione à l'AFP.

Ces "dysfonctionnements graves et inacceptables" selon les mots de Gérald Darmanin, pourraient être à l'origine de trois décès. Une enquête a été ouverte, a-t-il précisé. Un homme souffrant d'une "maladie cardiovasculaire" est mort dans le Morbihan, faute d'avoir "pu joindre les services de secours à temps" à cause de cette panne. Selon France Bleu Armorique, la femme de cet homme ne parvenait pas à joindre le Samu et a finalement décidé de le transporter en voiture jusqu'à l'hôpital de Vannes, où il est mort.

"Deux autres accidents cardiovasculaires" (AVC) ont eu lieu à La Réunion, a ajouté Gérald Darmanin, "mais je ne peux pas dire si le temps [avant l'arrivée des secours] a été particulièrement long et s'il est imputable à ce numéro d'urgence". "Ce qui est sûr, c'est que les personnes ont témoigné qu'ils ont essayé d'appeler plusieurs fois et qu'ils n'ont pas réussi tout de suite à avoir des opérateurs", a détaillé le ministre. Interrogé par l'AFP, son entourage rapporte que ces deux "accidents" s'étaient soldés par la mort des patients.

Une cellule interministérielle de crise activée

Une cellule interministérielle de crise a été activée dès mercredi soir et, selon franceinfo, une nouvelle réunion est prévue ce jeudi à 18h en présence de Cédric O, secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications, du directeur de cabinet du Premier ministre Nicolas Revel, et de Franck Robine conseiller aux Affaires intérieures à Matignon.

En déplacement en Tunisie, le Premier ministre Jean Castex a appelé jeudi à "tirer toutes les conséquences" de cette panne. "C'est une affaire significative que nous avons prise au sérieux", a affirmé le chef du gouvernement devant des journalistes. "J'ai immédiatement demandé qu'une inspection soit diligentée pour connaître l'origine de cette défaillance", a-t-il précisé, déplorant des "dysfonctionnements graves".

"C'est trop tôt pour faire un bilan mais évidemment on est très préoccupés", a réagi le président Emmanuel Macron, en déplacement dans le Lot.

Convoqué par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le PDG d'Orange Stéphane Richard a présenté ses excuses. "Le Groupe @Orange présente ses plus vives excuses à celles et ceux qui ont été touchés ces dernières heures", a-t-il écrit sur Twitter.