Panne des numéros d'urgence: "Je ne pense pas que nous ayons eu de catastrophe" Michel Lalande, Préfet du Nord

Une nouvelle réunion de la cellule interministérielle de crise se tient dès 18 heures après la panne qui a affecté les numéros d'appels d'urgence. Le PDG d'Orange s'est excusé, il évoque un problème rarissime, qui est résolu. Dans le Nord, où ces difficultés ont été constatées dès 16 heures hier, les autorités ont très vite réagi selon Michel Lalande, le préfet du Nord.

Les équipes de secours ont très vite réagi

Le Préfet des Hauts-de-France et du Nord qui a tenu à se rendre ce jeudi en fin d'après-midi dans les locaux du Samu 59 pour remercier les équipes de secours : "Je veux témoigner de ma satisfaction en voyant qu'en moins d'une heure hier on est arrivés à mettre en place une plateforme de contournement des appels d'urgence pour prendre les appels de ceux qui n'arrivaient plus à joindre les secours."

Les centres du 15, du 18 et du 112 représentent 6 000 appels par jour. Michel Lalande, préfet des Hauts-de-France.

Le Préfet du Nord Michel Lalande qui a souhaité rester prudent ce jeudi soir, selon lui il n'y a pour l'instant aucun décès qui serait lié à cette panne dans notre région : "A cette heure-ci, je ne pense pas que nous ayons eu de catastrophe. Je suis très prudent, il faut encore attendre quelques heures voir une journée pour être certain de notre conclusion. La réponse opérationnelle que nous avons mise en place a sans doute été un facteur déterminant dans l'obtention de ce résultat. _Grâce à la mobilisation des services de police_, de sapeurs-pompiers, du samu, que je tiens à remercier avec une chaleur toute particulière."