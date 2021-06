Panne des numéros d'urgence : la situation désormais maîtrisée en Charente-Maritime

"Cette indisponibilité n'a pas eu d'impact dans le département", confirme ce jeudi matin, Marie Grosgeorge, directrice de cabinet de la préfecture de Charente-Maritime qui précise qu'aucune victime à cette heure n'est à déplorer en lien avec cette indisponibilité. "Grâce à la réactivité, à la disponibilité et à l'engagement de tous les services de l'Etat, il n'y a pas eu de conséquence grave dans notre département."

Ce jeudi matin "aucune difficulté particulière et aucune perturbation" ne sont à déplorer en Charente-Maritime poursuit la directrice de cabinet. Les numéros longs mis en place depuis mercredi soir sont toujours accessibles en cas de problème : "On a fait deux points ce jeudi matin avec l'ensemble des services et ils nous confirment qu'il n'y a non seulement pas de perturbation mais aussi que les gens qu'ils ont au bout du fil leur indiquent qu'ils n'ont aucun problème pour les joindre."

L'opérateur Orange s'excuse

Les numéros d'appels d'urgence ont subi une panne générale en France dans la nuit de mercredi à jeudi. La Charente et la Charente-Maritime ont été touchés. Une panne chez l'opérateur Orange est à l'origine du problème. Son PDG, Stéphane Richard, convoqué au ministère de l'Intérieur ce jeudi matin pour donner des éclaircissements au gouvernement sur la panne qui a perturbé les numéros de secours dans toute la France pendant plusieurs heures mercredi soir, a présenté "ses plus vives excuses" aux personnes touchées, jeudi sur son compte Twitter. Emmanuel Macron s'est dit "très préoccupé".

Les numéros d'urgence à joindre en cas de besoin

Dans le cas où les numéros d'urgence habituels rencontreraient encore des difficultés, revoici les numéros longs accessibles encore ce jeudi en Charente-Maritime et en Charente. Des numéros que vous pouvez également retrouver sur les sites internet des deux préfectures :

Pour la Charente

Gendarmerie : 05.45.37.50.60

Police : 05.45.39.38.37

Commissariat de police de Cognac : 05.45.36.38.50

Service départemental d'incendie et de secours : 05.45.37.06.56

Le 15 n'est pas impacté

Pour la Charente-Maritime

SAMU : 05 46 27 32 15

Gendarmerie : 05 46 00 50 60 ou 05 46 00 11 06

Police : 05 46 51 36 01