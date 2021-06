Panne des numéros d'urgence : Orange lance une enquête interne, nouvelle réunion de crise pour le gouvernement

Deux jours après la panne massive qui a affecté les appels vers les numéros d'urgence partout en France, le groupe Orange lance une enquête interne approfondie, pour identifier les causes de l'incident. Les résultats seront connus sous sept jours. Les numéros alternatifs restent actifs.

L'opérateur Orange a annoncé, ce vendredi, avoir lancé une enquête interne "approfondie", confiée à l'inspection générale du groupe, pour identifier les dysfonctionnements qui ont empêché mercredi l'accès aux numéros de secours dans toute la France.

L'enquête devra "émettre des recommandations pour tirer tous les enseignements nécessaires"

"Celle-ci devra mener les investigations nécessaires pour identifier les causes précises de cet incident et émettre des recommandations pour tirer tous les enseignements nécessaires", précise le groupe dans un communiqué. Les conclusions de cette enquête interne sont attendues sous sept jours.

"En lien avec la cellule interministérielle de crise, nous avons mis en place hier soir une cellule dédiée afin de résoudre d'éventuels dysfonctionnements locaux qui pourraient apparaître", a ajouté l'opérateur téléphonique.

Nouvelle cellule de crise pour le gouvernement

Une nouvelle cellule interministérielle de crise va se réunir dans la matinée ce vendredi pour faire un bilan de la nuit, en présence du Premier ministre Jean Castex, a indiqué Matignon. Jean Castex doit visiter la plate-forme d'appels d'urgence des sapeurs-pompiers de Paris ce vendredi matin.

Au moins trois décès pendant la panne massive

Après la panne qui a affecté les numéros 15 (Samu), 17 (police), 18 (pompiers) et 112 (numéro européen unique) pendant plusieurs heures mercredi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fustigé les "dysfonctionnements graves et inacceptables" de cet incident inédit. Les décès d'au moins trois personnes, dont un jeune enfant, pourraient être en lien avec cette panne, les secours étant arrivés trop tard. Plusieurs enquêtes administratives et judiciaire sont ouvertes.

Les numéros alternatifs toujours en place

Même si la situation est rétablie depuis jeudi soir , selon le PDG d'Orange, les numéros alternatifs pour joindre les secours sont toujours en place. Voici comment les trouver.