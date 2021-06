Panne des numéros d’urgence : une enquête ouverte dans le Morbihan après la mort d'un homme de 63 ans

"D’après les premiers éléments communiqués par la famille, cette personne avait été conduite par un proche au centre hospitalier, au vu des difficultés techniques rencontrées pour appeler les services de secours ", a indiqué la préfecture. L'épouse de la victime a tenté d'appeler à la fois le SAMU via le 15 mais également le numéro d'appel d'urgences européen, le 112, sans succès.

Selon Philippe Couturier, directeur de l'hôpital de Vannes : "tout a été fait pour tenter de réanimer le patient dès son arrivée à l'hôpital."

La préfecture du Morbihan, l'Agence régionale de santé Bretagne et le CHU de Vannes "adressent toutes leurs condoléances à la famille".

Emmanuel Macron "très préoccupé"

"Deux autres accidents cardiovasculaires ont eu lieu à la Réunion", a précisé jeudi matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, "mais je ne peux pas dire si le temps avant l'arrivée des secours a été particulièrement long et s'il est imputable à ce numéro d'urgence". "Ce qui est sûr, c'est que les personnes ont témoigné qu'elles ont essayé d'appeler plusieurs fois et qu'elles n'ont pas réussi tout de suite à avoir des opérateurs", a-t-il insisté.

Il "est trop tôt pour faire un bilan" de la panne survenue chez l'opérateur Orange mais "on est très préoccupés", a déclaré de son côté Emmanuel Macron en déplacement dans le Lot.

Les excuses d'Orange

L'opérateur Orange, sommé de s'expliquer par l'exécutif, s'est excusé jeudi pour la panne : "Le Groupe Orange présente ses plus vives excuses à celles et ceux qui ont été touchés ces dernières heures", a écrit son PDG Stéphane Richard sur Twitter après sa convocation par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le secrétaire d'Etat chargé du numérique, Cédric O.