"Du saupoudrage" : les syndicats du Doubs sceptiques sur la prime de 100€ pour les infirmiers de réanimation

Alors que le pays enregistrait mardi 28 décembre un record quotidien de 180.000 nouveaux cas positifs au Covid-19, le Premier ministre a annoncé une prime mensuelle de 100€ pour les 24.000 infirmiers des services de soins critiques et de réanimation en France, et ce dès janvier. Un pas décisif vers la "reconnaissance de leur métier", selon Cyril Moulin, le président régional de l'Ordre des infirmiers en Bourgogne-Franche-Comté. "On ne peut pas s'improviser infirmier de réanimation du jour au lendemain, et c'est important de reconnaître leur spécificité", estime-t-il.

"Une façon de diviser les soignants"

Cyril Moulin prévient tout de même qu'"il ne faudrait pas que cette prime soit l'arbre qui cache la forêt vis à vis des infirmiers d'autres services, qui exercent eux aussi dans des conditions difficiles". Il est rejoint en cela par Laurence Mathioly, secrétaire départementale de SUD Santé Social, pour qui cette prime est "une façon de diviser les soignants." "Si les infirmiers sont concernés, pourquoi pas les aides soignants, les agents de service hospitaliers (ASH) ou les manipulateurs radio ?", interroge-t-elle.

Même son de cloche chez la CFDT Santé Sociaux. Sa secrétaire départementale dans le Doubs, Christelle Caillet, craint une "discrimination" entre les métiers et s'interroge sur le flou qui entoure encore cette prime : "est-ce qu'elle sera pérennisée ou est-elle juste liée au Covid ? Va-t-elle concerner les renforts dans ces services ?" Malgré les doutes, les syndicats saluent une prime bienvenue au moins pour reconnaître le travail infirmier en réanimation et soins critiques. Mais tous appellent le gouvernement à aller plus loin.

Un "malaise plus profond" à l'hôpital

Pour Christelle Caillet, la mesure reste un "un pansement". "Il n'y a pas que le salaire qui compte pour les soignants, explique-t-elle, il y a aussi les conditions de travail difficiles, l'effectif qui manque à l'hôpital." Un "malaise plus profond" que la prime mensuelle annoncée par le Premier ministre ne changera pas : "quand on travaille seul avec 10 ou15 patients, on ne fait pas bien son travail et on en souffre. Entre une prime et des embauches, je suis persuadée que les soignants préfèreraient avoir plus de collègues en soutien."

"Pour nous c'est du saupoudrage", abonde Laurence Mathioly, qui estime qu'au moins 10% de personnel manquerait au CHRU de Besançon pour améliorer les conditions de travail. Ce qu'il faut ce sont des effectifs en masse, la réouverture des lits fermés et une revalorisation salariale pour tous." Soit un coup de pouce supplémentaire, après la hausse de 183€ par mois du salaire des soignants, actée par le gouvernement à l'été 2020 lors du Ségur de la Santé.