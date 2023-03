Papillomavirus : "si on peut éviter des cancers, c'est une chance" selon une cheffe de l'hôpital de Thionville

La France veut rattraper son retard.

ⓘ Publicité

Dès la rentrée de septembre, les élèves de 5e pourront se faire vacciner gratuitement contre les papillomavirus , dont certains peuvent causer des cancers. Les HPV seraient responsables de 6.000 nouveaux cas chaque année.

La France emboite le pas aux pays anglosaxons, où cette vaccination est proposée aux adolescents, déclare Marie-France Oliéric, cheffe du service gynecologie-obstétrique de l'hôpital de Thionville, invitée de France Bleu Lorraine matin : "Le vaccin était accessible aux jeunes filles depuis longtemps, depuis quelques années pour les garçons, mais il n'était pas si facilement accessible aux collégiens. Les vaccins étaient organisés par les gynécologues, les pédiatres ou les médecins généralistes."

6 % des garçons de 15 ans vaccinés

En Moselle, le taux de couverture vaccinal, 39 %, est à peu près semblable au taux national. Au Royaume-Uni, il est de 70 %. "C'est le virus des verrues, reprend Marie-France Oliéric. Ils ont des numéros différents et ils peuvent causer des maladies différentes Une verrue sur une vulve, un vagin, un pénis, peut donner des lésions précancéreuses, voir des cancers du col. Le vaccin peut lutter contre ces maladies-là. Ce vaccin peut protéger à 80 % des cancers du col, c'est dommage de voir encore des dames venir avec des cancers du col"

Ce plan pourrait aussi permettre de réduire l'important écart de vaccination entre filles et garçons. 46 % des filles de 15 ans et plus contre 6 % des garçons. "Les parents sont sensibilisés de par leur histoire. Je pense à toutes ces dames suivies en gynécologique qui savent pourquoi elles viennent faire des frottis. Quand on a entre 40 et 50 ans, qu'on a une fille de 15 à 19 ans, on se dit que si on peut lui éviter un cancer du col, c'est une vraie chance."