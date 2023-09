Papillomavirus : une campagne vaccination au collège dès le 2 octobre pour les élèves de 5e

En France, la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) est recommandée chez les filles de 11 à 14 ans depuis 2007, mais seulement depuis 2021 chez les garçons du même âge . Ces virus sont responsables de plus de 6.000 nouveaux cas de cancers chaque année dans le pays. Pour les éradiquer, les autorités sanitaires lancent une vaccination généralisée et gratuite des collégiens de 5e dès le 2 octobre dans certaines régions. Elle est précédée d'une campagne de communication et d'information inédite sur la vaccination qui commence ce lundi 4 septembre.

ⓘ Publicité

Si le préservatif reste le meilleur moyen de protection contre les infections sexuellement transmissibles, il ne protège que partiellement contre le papillomavirus - qui peut être transporté par la main ou la bouche. Le bouclier le plus efficace contre les papillomavirus les plus virulents et les plus fréquents est la vaccination, idéalement avant les premiers rapports sexuels, selon les spécialistes.

Près d'un tiers des hommes porteurs d'un papillomavirus

Les femmes sont les plus touchées par les papillomavirus, mais les hommes sont loin d'être épargnés. Sur franceinfo ce lundi matin, la porte-parole de la Société française de pédiatrie rappelle que ce virus "est à l'origine d'infections sexuellement transmissibles et contamine les garçons comme les filles", indique Christèle Gras Le Guen. Ainsi, la campagne de vaccination visera aussi très fortement les jeunes garçons. Sur le plan pratique, "la recommandation vaccinale non genrée sera plus facile à promouvoir", estime Judith Mueller, médecin épidémiologiste, professeure à l'École des hautes études en santé publique (EHESP) et chercheuse à l'Institut Pasteur : "La communication n'a plus besoin d'être ciblée uniquement sur les jeunes filles, mais seulement sur les jeunes".

Une étude récente publiée dans The Lancet a montré que, à un moment donné, 31% des hommes de plus de 15 ans sont infectés par un virus de type HPV. Plus important, un homme sur cinq (21%) est porteur d'un HPV oncogène, c'est-à-dire potentiellement cause d'un cancer.

Si les principaux touchés ont entre 25 et 29 ans (35%), tous les hommes sexuellement actifs sont "un réservoir important d'infections génitales par le HPV", poursuit l'étude. Vacciner les garçons présente donc un premier bénéfice : l'injection les protège directement contre les cancers et verrues de la sphère ano-génitale (pénis et anus) pour lesquels l'efficacité du vaccin est déjà établie. Autre gain attendu : "Une protection probable contre des cancers ORL, plus fréquents chez les hommes, induits par des HPV", indique à l'AFP Judith Mueller.

La vaccination est généralement recommandée dès 11 ans, avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans. Et jusqu'à 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, davantage exposés à l'infection.

Le cancer à papillomavirus bientôt éradiqué en France ?

Des pays comme l'Australie et les États-Unis vaccinent depuis 2007 toutes les adolescentes et, depuis 2011-2013, les adolescents. La circulation des virus HPV concernés y a quasiment disparu, les lésions précancéreuses aussi. En 2020, de premières données, sur plus de 1,6 million de Suédoises âgées de 10 à 30 ans et sur la période 2006-2017, ont montré une chute de 88% du risque de cancer invasif chez les femmes vaccinées contre le HPV avant 17 ans.

Dans l'hexagone, cette vaccination a pris énormément de retard. Malgré une progression ces dernières années, la part d'adolescents vaccinés y reste inférieure à 50% et parmi les plus faibles d'Europe - où plusieurs pays dépassent 70%. Fin 2022, 48% des filles et 13% des garçons de 15 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin. La porte-parole de la Société française de pédiatrie considère "tout à fait possible" d'atteindre l'objectif de 80% de la population ciblée vaccinée que s'est fixé par le gouvernement. "Les Anglais sont à plus de 85% et les Australiens sont sur le point d'éradiquer le cancer à papillomavirus", compare Christèle Gras Le Guen.

Vaccination gratuite, le recueil de l'autorisation des parents nécessaire

Annoncée fin février par le chef de l'État , la campagne vaccinale contre les papillomavirus humains est prête à se déployer dans au moins trois régions. Bonne première, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a dévoilé son agenda début juin : "Dès le mois de septembre" le recueil de "l'autorisation des deux parents" se fera en ligne via un "formulaire dématérialisé". Les élèves ayant obtenu cette permission parentale recevront ensuite la première dose "entre octobre et décembre", puis la seconde "entre avril en juin", à chaque fois dans leur collège et "pendant le temps scolaire". Les injections seront réalisées par des "équipes mobiles" de soignants extérieurs à l'établissement, sous l'égide de "centres de vaccination" déjà identifiés, la plupart rattachés à des hôpitaux ou des cliniques.

Plus prudente, sa voisine d'Occitanie a indiqué fin juin viser "au moins 30%" de la classe d'âge concernée, soit "un effectif potentiel de 21.000 collégiens" vaccinés l'an prochain. Son calendrier est encore plus précis, avec une première injection prévue "à partir du 6 novembre", donc à la rentrée des vacances de la Toussaint, et la seconde "mi-mai", soit après le pont de l'Ascension.

En région parisienne, l'agenda est plus souple : contactée par l'AFP, l'ARS Ile-de-France évoque "une première dose de vaccin proposée entre octobre et janvier, la seconde six mois plus tard" et espère également "toucher un élève sur trois" sur un total de 150.000 élèves de 5e.