Pâques : la législation européenne sur les poules pondeuses

Pâques, c’est bien entendu les œufs en chocolat, c’est aussi les œufs durs que l’on peint et que l’on cache dans son jardin. Mais peut-on les manger, les yeux fermés, une fois qu’on les a trouvés ?

Il existe un ensemble de textes au niveau européen autour des gallinacés et de leurs œufs. Depuis 2004 par exemple, un code sur la coquille permet de connaître le mode d’élevage : s’il commence par 0, c’est que la poule a été élevée selon le mode de production biologique, s’il commence par 1, cela signifie que la poule a été élevée en plein air, par 2, au sol et par 3, dans des cages en batterie. Autre réglementation : en 2012, l’Union européenne légifère sur les cages des poules pondeuses. Leur espace vital s’agrandit, il doit être d’au moins 750 cm2 – ce qui représente en fait la taille d’une feuille A4 – il doit y avoir aussi un nid, un perchoir, une mangeoire et un système d’abreuvement approprié.

Les dérives

Les producteurs ont bénéficié d'une dizaine d'années pour se conformer à la nouvelle législation, et pourtant les cas de dérives ne sont pas rares. On se souvient par exemple de cette vidéo tournée par l’association de défense des animaux L214 dans une exploitation du département de l’Ain en France. On y voyait des cages s’empiler à perte de vue, des asticots proliférer au sol et des cadavres en décomposition au milieu des autres gallinacés. Un cas loin d’être isolé selon les associations de protection des animaux qui défendent, elles, des systèmes d’élevage sans cage.

Des systèmes d'élevage sans cage

En Belgique, les organisations de défense du bien-être animal, qui sont particulièrement mobilisées, ont obtenu que les supermarchés belges ne vendent plus aucun œuf de poules élevées en cage. Récemment, elles ont également réussi à convaincre des grandes enseignes, comme McDonald’s, Pizza Hut ou Burger King d’abandonner, elles aussi, les œufs provenant de poules élevées dans des cages.

Ecoutez la chronique "Tous Européens"