Pâques : les vertus du chocolat pour notre santé

Malgré la crise et les restrictions sanitaires, les chocolatiers sont ouverts, classés parmi les commerces jugés "essentiels". Voilà qui tombe bien pour les amateurs de chocolat en cette période de Pâques. Un produit populaire, gourmand, et bon pour la santé, notamment celle de notre cerveau. La consommation de chocolat améliorerait l'attention, la concentration et la mémoire.

Des molécules présentes dans la fève de cacao

Ce sont des molécules naturellement présentes dans le cacao, les flavonoïdes, qui jouent ce rôle positif. On les retrouve dans le thé, mais en plus petite quantité. En plus de doper les capacités cérébrales, ces molécules font aussi du bien au cœur et à la circulation sanguine. Un autre ingrédient, la théobromine, similaire à la caféine, va elle agir sur l'humeur, baisser le stress, développer la sensation de plaisir. La réputation du chocolat qui console viendrait de là. En revanche la théobromine dilate les vaisseaux sanguins, ce qui n'arrange pas les maux de tête, à éviter donc en cas de migraine.

Toutes les tablettes de chocolat se valent pas

Mais pour profiter de ces bienfaits encore faut-il manger du chocolat noir, à haute teneur en fèves de cacao et non du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Malgré tout le chocolat est un produit calorique, assez gras, dont il ne faut pas abuser. Les nutritionnistes recommandent de n'en manger que quelques carrés par jour au maximum. Attention bien sûr aux produits chocolatés qui sont en fait plutôt des bonbons surtout composés de sucre.