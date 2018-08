L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lance une grande consultation auprès des Français pour prévenir des méfaits de l'analgésique le plus vendu dans le pays. Beaucoup de Côte-d'Oriens oublient les effets du paracétamol sur le foie.

En 10 ans, la consommation de paracétamol a augmenté de 53% dans l’hexagone. Vendu en libre service dans les pharmacies. Pour beaucoup de Français, il est considéré comme un médicament "peu dangereux". Pourtant, sa consommation en excès est la principale cause de greffe de foie en France. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lance une grande consultation auprès des Français pour prévenir des méfaits de l'analgésique le plus vendu dans le pays.

"J'en consomme tous les jours, reconnait Julie, mère de famille, c'est vrai que comme il est vendu sans ordonnance, on peut penser qu'il n'est pas dangereux". Même si elle assure faire attention et rarement dépasser les deux comprimés par jour.

"Vous avez parfois des gens qui ont une douleur tellement forte, qu'ils en prennent un puis deux, puis trois, et en deux heures ont boulotté toute leur dose autorisée pour une journée entière, s'alarme Jacques Darley médecin généraliste à Saint-Apolinaire. "La surconsommation peut provoquer une destruction fulgurante du foie".

L'ANSM recommande une prise maximale de quatre grammes de paracétamol par jour pour un adulte, espacé de préférence de six heures.