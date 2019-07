Paracétamol : bientôt un nouveau logo sur la face avant des boîtes pour éviter le surdosage

Doliprane, Fervex, Dafalgan... C'est souvent un réflexe quand on a mal à la tête. Mais trop en consommer met notre santé en danger. L'ANSM impose désormais aux laboratoires d'avertir les consommateurs en cas d'excès.

Le paracétamol est le médicament le plus vendu en France, avec 1 milliard de boîtes écoulées chaque année.

Un logo pour éviter le surdosage. C'est l'objectif de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de ses produits de santé (ANSM) face à la consommation excessive de paracétamol qu'on sort de l'armoire à pharmacie quand on a un peu de fièvre, un rhume, un mal de tête, et parfois même une gueule de bois. Le gendarme du médicament impose désormais aux laboratoires d'afficher un logo de prévention sur la face avant des boîtes pour sensibiliser aux risques du surdosage. Ils ont neuf mois pour se mettre en conformité.

"Surdosage = danger"

Ce nouveau logo doit apparaître sur la face avant des boîtes avec un message simple et direct, en rouge et en majuscule : "surdosage = danger". Derrière, un encadré avec le rappel des bonnes pratiques. D'habitude, les logos de prévention, notamment en direction des femmes enceintes et des automobilistes, se situent derrière les boîtes.

S'il est si visible, c'est parce que le paracétamol est très utilisé pour faire passer les maux du quotidien, rhume, fièvre, mal de tête. C'est le médicament le plus vendu en France, avec 1 milliard de boîtes écoulées chaque année. Problème : il est parfois consommé dans l'excès. Les risques liés au surdosage sont souvent méconnus et pourtant, consommer plus que la limite des 4 grammes par jour peut détruire le foie en 24 à 48 heures.

Des conseils pour bien consommer votre médicament préféré

Le Doliprane, le Dafalgan ou encore le Fervex sont très efficaces quand ils sont consommés normalement. Quelques conseils pour que tout se passe bien :

Respectez les doses, 3 grammes par jour en automédication, 4 grammes si vous disposez d'une prescription médicale

si vous disposez d'une prescription médicale Ne dépassez pas un gramme par prise

Espacez les prises d' au moins 4 heures

Ne dépassez pas cinq jours de traitement

Ne prenez pas d'autres cachets qui contiennent du paracétamol

Lisez bien la notice avant toute prise si vous avez des soucis de santé