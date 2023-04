Paraplégique, Yolande témoigne de ses difficultés à se déplacer à Amiens

Agée 77 ans aujourd'hui, Yolande Caumont est paraplégique depuis l'âge de 22 ans, des suites d'un accident traumatique. Elle fait également partie de l'association APF France Handicap, qui fête ses 90 ans en ce mois d'avril. La mobilité réduite concerne environ 3,5 millions de personnes, parmi lesquelles 650 000 sont en fauteuil.

Yolande n'a d'autre choix que de se déplacer en fauteuil roulant depuis qu'elle a la vingtaine. "Quand j'étudias à l'université, je devais prendre le monte-charge pour les livres", se souvient-elle. Aujourd'hui, elle reconnaît que sa mobilité s'est nettement améliorée en ville, mais des nombreuses difficultés demeurent. "Il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans les quartiers, concède Yolande. Si les gens laissent pousser une haie qui empiète sur le trottoir, il suffit de 4 ou 5 centimètres pour qu'on soit bloqués."

Beaucoup de magasins restent mal adaptés

Même si le centre-ville d'Amiens est globalement accessible, la septuagénaire déplore davantage de problèmes dans les magasins, voire des régressions. "Dans les supermarchés, on ne peut plus prendre le décodeur quand on paye en carte bleue. Il est fixé, alors qu'il y a quelques années, il était détachable."

Yolande évoque aussi des magasins qui se sont mis au normes, et proposent une rampe rétractable pour les personnes en fauteuil roulant. Un dispositif insatisfaisant selon elle car cela requiert l'intervention d'un tiers : "On ne va pas mobiliser quelqu'un si on veut juste voir et ressortir. Donc on ne rentre pas."