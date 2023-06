Parc Phoenix de Nice : une exposition pour découvrir les "Incroyables fourmis"!

Plongez dans la myrmécologie, la science des fourmis ! C'est possible au Parc Phoenix jusqu'au 15 Juillet dans le cadre de l'exposition "Incroyables fourmis". Si vous y allez, vous verrez que le mot n'est pas galvaudé. Au travers de panneaux pédagogiques, on apprend que les fourmis sont à la fois des forces de la nature aux physiques remarquables, et en plus de cela dotées d'une intelligence collective particulièrement efficace.

La fourmi est un insecte "mais elle pourrait presque être dans un monde à elle toute seule!", sourit Christophe Candet, responsable Pédagogie et de l'insectarium du Parc Phoenix. On dénombre pas moins de 12 000 espèces de fourmis "et cela fait autant de systèmes différents, une reine, pas de reine, deux reines, etc... c'est fascinant!", détaille-t-il. Au total il y aurait plus de 20 millions de milliards d'individus sur Terre. Comme tous les insectes, la fourmi a six pattes, reliées à un thorax, une tête à l'avant et un abdomen à l'arrière. Mais ce n'est qu'une base! Certaines espèces ont développé des caractéristiques surprenantes et impressionnantes.

Mandibules de métal, saut périlleux et digicode olfactif

On en apprend toujours plus sur les fourmis. Récemment, des chercheurs britanniques ont détecté des traces de métaux dans les mandibules d'une espèce. "C'est pour cisailler les feuilles et les brindilles, pour les enfants on fait la comparaison avec un pokémon!", pointe Christophe Candet. Au rayon des évolutions physiques, une espèce peut en cas de danger, grâce à la force de sa mâchoire, créer une onde de choc et se propulser loin en arrière, l'équivalent pour nous d'un bond de 8 mètres!

Et puis au delà des caractéristiques purement physiques, les fourmis communiquent entre elle grâce aux odeurs. Elles émettent des phéromones pour donner différents messages. "Il y a même une espèce qui a un digicode olfactif." Pas de porte automatique bien sûr, mais une fourmi, à la tête large et bien dure qui bloque l'accès au tunnel. "Pour que la fourmi se déplace il faut émettre la bonne odeur. Si jamais la fourmi qui se présente n'émet pas les bonnes phéromones, elle ne rentre pas... elle se fait même cisailler!", raconte le responsable de l'Insectarium.

Des fourmis agricultrices

Plus étonnant encore, des fourmis cultivent des champignons! Depuis des dizaines de millions d'années, alors que les ancêtres de l'Homme n'étaient même pas encore apparus, les fourmis champignonnistes utilisent des feuilles comme support de culture de champignon.

Les fourmis champignonnistes utilisent des petits morceaux de feuille pour cultiver des champignons © Radio France - Alexis Arades

Les sociétés de fourmis sont très facilement comparables aux sociétés humaines, et le rapprochement a été fait à de nombreuses reprises! Des histoires de fourmis romancées avec Bernard Werber ou dans des films d'animation, comme le 1001 Pattes de Disney. Christophe Candet a son favori : Minuscule. Un film d'animation français "vraiment génial, sans aucun dialogue, juste des bruitages. L'histoire d'une bataille entre deux groupes de fourmis, c'est top!", sourit le fan de fourmis*.*

Bref, entre leur physique, leur intelligence et leur adaptabilité à l'environnement, peu de chance de réussir à empêcher les fourmis de squatter votre cuisine! Alors autant essayer de les comprendre un peu mieux! L'exposition "Incroyable fourmis" est sous la grande serre du Parc Phoenix jusqu'au 15 juillet.