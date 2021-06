Parcs, jardins publics... bientôt 30 lieux sans tabac à Montpellier

Il faudra bientôt s'y reprendre à deux fois avant de sortir cigarette et briquet à Montpellier. À l'automne, les premiers "lieux sans tabac" seront inaugurés. Le premier du genre sera inauguré en octobre, et 29 autres devraient suivre.

Dans certains espaces clairement définis, comme des parcs ou des jardins publics, il sera donc interdit de fumer, sous peine d'une amende.

Une mesure née d'un partenariat entre la ville de Montpellier et la Ligue contre le cancer. Et une nouvelle tentative pour stopper les dégâts de l'addiction la plus meurtrière en France. Et ses conséquences immédiates, à commencer par le tabagisme passif.

Du côté de la municipalité, on assure qu'il s'agit de faire de la pédagogie et non de la répression. Élodie Brun Mandon est la conseillère municipale chargée de mettre en place ces lieux sans tabac. Un dispositif qu'elle destine prioritairement au jeune public :

"Un symbole ça marque et ça peut changer l'image qu'ont les enfants du tabac. Le fait de passer dans un lieu où personne ne fume est une forme de sensibilisation. Ça inspire les bonnes pratiques et montre aux enfants qu'il est peut-être mieux de vivre sans tabac."

Élodie Brun Mandon est conseillère municipale en charge de la santé et de la lutte contre les addictions © Radio France - Valentin BERTRAND

Élodie Brun Mandon annonce la création de 30 lieux sans tabac à Montpellier Copier

Depuis le 1er janvier 2007, il est déjà interdit de fumer dans tous les lieux clos accueillant du public. La voie publique échappait quant à elle à cet encadrement.

Pour l'heure, la liste des futurs lieux sans tabac n'est pas arrêtée.