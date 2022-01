Parents et enfants affluent à la pharmacie centrale de Gardanne pour se faire tester

Elle a encore les larmes qui lui coulent sur les joues. Amendine, trois ans et demi, vient de se faire tester, sous le barnum situé au pied de la pharmacie. Sa mère la réconforte et soupire : "je l'ai déposée à l'école, une heure après on m'appelait pour venir la chercher, un cas de Covid était détecté dans sa classe".

"Je l'ai déposée à l'école, une heure après on m'appelait pour venir la chercher (...) C'est compliqué, j'ai dû prévenir ma cheffe de service et partir en catastrophe, ça chamboule tout mon emploi du temps" -Témoignages de parents en Provence

Ce scénario, David, papa de Nathan, scolarisé en CM2, l'a déjà vécu trois fois depuis la rentrée : "c'est contraignant. Il faut venir le chercher en catastrophe, l'emmener se faire tester. Si c'est négatif, il peut retourner à l'école mais il faut ensuite deux nouveaux tests à J+2 et J+4".

Un protocole qui s'applique partout, dans les classes de maternelles comme en primaire ou au collège. " Il n'y avait que deux cas positifs dans ma classe mais il fallu que tout le monde se teste", raconte Milan, scolarisé en 6e au lycée international de Luynes.

Des parents parfois pris au dépourvu

De leur côté les parents composent comme ils peuvent avec ce protocole. "C'est compliqué, j'ai dû prévenir ma cheffe de service et partir en catastrophe, _ça chamboule tout mon emploi du temps__, mes rendez-vous, et ce n'est pas très clai_r" témoigne la maman d'un petit garçon. "On le sait, dans cette période il faut savoir s'adapter. J'habite à Gardanne, je travaille à Marseille, mon compagnon à Manosque et pourtant il a fallu venir chercher ma fille, on n' a pas le choix."

Une pharmacie prise d'assaut

C'est une conséquence directe de ce protocole sanitaire, les pharmacies font le plein. Le titulaire de la pharmacie centrale de Gardanne, Adrien Cohen, a dû réorganiser son officine : "nous avons trois personnes qui sont consacrées aux tests tous els jours. Nous recevons 200 appels par jour de gens qui sont angoissés et qui veulent des informations, et _nous faisons 300 à 350 tests quotidiens_. C'est lourd mais on est là pour ça."