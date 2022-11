“Parfois 45 secondes pour évaluer une situation médicale !” - François Cap, médecin régulateur Calvados

L’été dernier François Braun, à peine nommé ministre de la santé, avait demandé aux Français, dans le cadre de la "Mission flash", d’appeler le 15 avant de se rendre aux Urgences. “Cela a conduit à une explosion du nombre d'appels depuis le mois d'août dernier. Malheureusement, ce qu'il nous est possible de constater, c'est que le dimensionnement dans notre service n'a pas été anticipé” déplore le docteur François Cap, porte-parole des médecins régulateurs du Calvados.

La recommandation nationale prévoit pour chaque médecin régulateur de traiter environ quinze appels par heure, soit une moyenne de quatre minutes par patient. Mais la réalité est bien plus chargée dans le Calvados. “Nous avons des pics de régulation de cinquante, soixante, voire certains dimanches matin, soixante-dix appels à l'heure. Le calcul est simple : quarante-cinq secondes à octroyer au patient qui appelle ! À chaque fois, je dois réfléchir à la situation la plus adaptée aux patients et donc prendre une décision. En quarante-cinq secondes, je vous laisse juger ! Ça ne me paraît pas raisonnable” observe François Cap, parfois hanté par la crainte d’une erreur de jugement. “En cas de doute, je poursuis la conversation évidemment. Mais je sais que ça augmente la durée d’attente pour les appels suivants. Une durée qui peut atteindre cinquante minutes. Certains finissent par raccrocher".

Un poste supplémentaire accordé par l’ARS

L’association des médecins régulateurs du Calvados a interpellé l’Agence régionale de santé la semaine dernière, en menaçant de ne plus assurer ce service (les médecins sont volontaires) si les moyens n’étaient pas renforcés. Une menace qui a porté ses fruits : une troisième ligne va être créée, pour permettre à un médecin supplémentaire de renforcer l’équipe de garde. “Il était vital de créer une ligne supplémentaire de médecins régulateurs. Cette troisième ligne est la soupape minimum que nous escomptons. Il nous a été délicat de l'obtenir, j'entends que cela ait pu poser des soucis à nos diverses instances, mais elle était vraiment nécessaire. Cet acquis est validé. A nous bien entendu de transformer l'essai et de la compléter”.

Selon le porte-parole des médecins régulateurs du Calvados, il reste à trouver des généralistes libéraux volontaires pour se rendre sur la plate-forme téléphonique dans les locaux départemental du SAMU, situés au CHU de Caen. “Nous sommes une population de médecins vieillissants. Certains sont épuisés après vingt ou trente années de régulation. Et nos jeunes médecins, qui souhaiteraient aborder la régulation, se rendent compte après un ou deux essais de garde que la tâche est bien plus ardue qu’ils l’imaginaient”. Actuellement l’association des médecins régulateurs du Calvados compte trente-cinq généralistes, ce qui est tout juste suffisant pour assurer les rotations. “Nous sommes dans la limite basse avec, parmi ces trente-cinq, quelques médecins partants en fin d'année et d'autres hésitants grandement à intégrer la structure durablement”. Les conditions d’exercices des derniers mois avec des situation de stress, de tensions et de burn-out, ont manifestement effrayé les candidats régulateurs. François Cap doit convaincre ses confrères que la période à deux régulateurs est terminée, que les conditions devraient s’améliorer lors de gardes de nuit et de week-end. “La gestion de la période des prochaines fêtes de fin d’année sera déterminante” souligne-t-il.