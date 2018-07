Paris, France

Les messages se succèdent sur les réseaux sociaux : " Est-ce que quelqu'un d'autre est tombé malade, après Lollapalooza Paris? " et tous d'incriminer l'eau, mise à disposition, le week-end dernier à l'hippodrome de Longchamp, pour le festival Lollapalooza. D'après Mickael, l'un des festivaliers malades, " le premier jour, on voyait, sur certains robinets, des panneaux précisant que l'eau était impropre à la consommation. Le lendemain, les panneaux avaient été retirés mais c'étaient toujours les mêmes robinets".

Pour lui, comme pour les autres, pas de doute, c'est l'eau du site de Longchamp, utilisée pour l'arrosage, qui est la cause de leurs symptômes " fièvre, vomissements, nausées... pas sympa! "

Les organisateurs contestent la version des internautes

Si nous n'avons pas pu joindre directement l'organisateur du festival, Live Nation France, son service de communication, la Mission, a tenu à réagir, précisant que " les conditions de sécurité et d'hygiène d'un événement de l'ampleur de Lollapalooza sont strictement encadrées et contrôlées", précisant que "deux zones d'eau potable sur le festival, ont été identifiées, traitées et certifiées comme telles", soient 116 robinets, au total et que les autres points d'eau étaient signalés comme impropres à la consommation.

Toujours d'après le service de communication la Mission, "après enquête auprès de l'ensemble des prestataires et intervenants, la piste de l'intoxication à l'eau sur nos zones d'eau potable est définitivement écartée".