Paris : grève illimitée aux urgences de plusieurs établissements de l'AP-HP ce dimanche soir

Par Alexandre Frémont, France Bleu Paris

Ils souhaitent de meilleurs conditions de travail et plus de sécurité, les infirmiers et aides-soignants des urgences de plusieurs hôpitaux de l'AP-HP sont en grève à partir de ce dimanche soir à l'appel des syndicats. La Pitié-Salpêtrière, Saint-Louis et Saint-Antoine notamment sont concernés.