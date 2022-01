Pour faire face à la vague de contamination Covid en forte hausse à Paris et en Ile-de-France, les centres de test et de vaccination pour les adultes mais aussi pour les enfants ont été renforcés. France Bleu Paris vous dit où les trouver.

Paris-Ile-de-France : découvrez où se trouvent les nouveaux centres de test et de vaccination

Renforcement de l'offre de dépistage et de vaccination à Paris et en Ile-de-France

En Ile-de-France la situation sanitaire continue de se dégrader, avec un taux d’incidence en forte hausse. Pour ralentir le phénomène, les mesures barrières et la vaccination sont les plus efficaces. Encore faut-il trouver des centres pour se faire tester et se faire vacciner.

Pour faire face, dans notre région, les centres de test et de vaccination sont renforcés.

Où se faire vacciner à Paris ?

À Paris, depuis le mois de décembre, 23 centres proposent la vaccination. Un vingt-quatrième centre ouvre le 15 janvier 2022 sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Ce très grand centre Croix Rouge sera ouvert tous les jours de 10h à 20h. Il s’ajoutera au centre de grande capacité déjà ouvert porte de Versailles et tenu par les Pompiers de Paris.

Pour les enfants

L’offre de vaccination dédiée aux enfants de 5 à 11 ans a aussi été renforcée : ils peuvent se faire vacciner dans 12 centres de vaccination parisiens, dont celui situé sur le parvis de l’Hôtel de Ville, et deux centres hospitaliers pédiatriques à Robert Debré (20ème) et à Necker (15ème , à partir du 19 janvier 2022).

Où se faire tester à Paris ?

Même vacciné, en cas de doute, il est recommandé de faire un test.

À Paris, il y a plus de 1.700 points de dépistage de proximité, essentiellement dans les pharmacies et les laboratoires de biologie médicale.

En complément, les capacités de dépistage ont été élargies.

L'agence régionale de santé, la préfecture de police, la préfecture d’Ile-de-France, la mairie de Paris et le rectorat de l’académie de Paris ont pris ensemble des mesures pour renforcer l’offre de dépistage dans la capitale.

Des nouvelles possibilités de dépistage par test antigénique sont ouvertes dès cette semaine avec la mise en place de centres de tests de grande capacité :

Dans le forum des halles, à proximité du pôle d’échange RER (Porte Lescot, niveau -4), Paris Centre

Dans le centre de vaccination sur le parvis de l’Hôtel de ville, 4ème arrondissement

Dans le centre de vaccination de la mairie du 14ème arrondissement, 12 bis rue Pierre Castagnou, 75014 Paris

Dans le centre de vaccination Porte de la Villette, au sein de la cité des sciences et de l’industrie - Vill’up, 19ème arrondissement

Le centre de dépistage et de diagnostic du 15ème arrondissement continue à proposer du dépistage RT-PCR 7 jours sur 7.

Pour les enfants

Parallèlement, les enfants cas contacts pourront se rendre dans les pharmacies, dotées d’un stock national de 2,5 millions d’autotests, pour bénéficier gratuitement de trois autotests.

Les établissements scolaires délivreront le justificatif de l’assurance maladie à présenter en pharmacie.

Tests et vaccination en Ile-de-France

À Saint-Quentin-en-Yvelines

Saint-Quentin-en-Yvelines ouvre, à partir du lundi 17 janvier, une zone de tests antigéniques au cœur de son vaccinodrome qui attend 30.000 tests antigéniques commandés en urgence.

Attention, il est obligatoire de prendre rendez-vous via la plateforme Doctolib. Ces tests seront réalisés dans un espace dédié, séparé de la zone de vaccination. Les dépistages pourront se faire du lundi au vendredi de 9 h à 15 h. Les résultats seront disponibles dans les 15 minutes. Le centre pense faire 500 tests par jour.

La vaccination se poursuit sur l'aire centrale avec des prises en charge spécifiques en fonction des publics. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans fait l'objet d'attentions toutes particulières. File d'attente, zone de vaccination et personnel dédiés. Une zone spécialement aménagée, avec du mobilier adapté et des jeux, permet aux familles de se retrouver.

D'autres informations à venir.