Paris Ile-de-France : l'AP-HP ouvre les portes de ses hôpitaux au public

Les Franciliens vont pouvoir découvrir les coulisses des grands hôpitaux de la région samedi après-midi. L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ouvre ses portes et organise, samedi 18 mai 2019, pour la sixième année consécutive, toute une série de visites pour le grand public.

Paris, Île-de-France, France

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ouvre ses services dans une vingtaine d'hôpitaux à Paris et en région parisienne samedi 18 mai 2019 de 14h00 à 17h00. C'est la sixième année consécutive que ces portes ouvertes sont proposées au grand public.

Le programme est très dense.

Des blocs opératoires aux cuisines en passant par la blanchisserie et les véhicules du Samu, les Franciliens sont invités à découvrir les coulisses de l'AP-HP. Des visites mais aussi des animations et même des dépistages gratuits seront proposés.

Les visiteurs pourront aussi s'informer sur les différents métiers. Ils pourront se mettre dans la peau d'un chirurgien, enfiler une blouse et explorer, par exemple, le bloc de chirurgie ambulatoire de l'hôpital Bichat (18e).

Ils pourront découvrir le fonctionnement d'un service mobile d'urgence et de réanimation à Robert Debré (19e).

A la Pitié Salpêtrière (13e) ou à Cochin (14e), ce sont les robots chirurgicaux dernière génération qui seront mis en avant.

Le public pourra se former aux gestes de premiers secours à Tenon (20e) où un escape game sera proposé dans une salle de radiologie.

Et pour ceux qui sont plus intéressés par le patrimoine, une historienne de l'art proposera une visite de l'hôpital Avicenne à Bobigny (93). Une randonnée de cinq kilomètres sera aussi organisée pour relier Bretonneau (18e) Bichat et Beaujon à Clichy (92).

L'AP-HP ouvre aussi ses portes aux collégiens et lycéens. Ils seront 2.500 à être accueillis vendredi dans une trentaine d'hôpitaux et plusieurs écoles de l'Assistance publique.