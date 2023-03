Paris : la mairie du 5e ouvre exceptionnellement ses salons pour la collecte "mon sang pour les autres"

Le don du sang dure entre 30 minutes et 1h30.

Un rendez-vous solidaire de trois jours. La collecte annuelle "mon sang pour les autres" aura lieu du jeudi 2 au samedi 4 mars "dans les salons somptueux" de la mairie du 5e arrondissement de Paris (place du Panthéon), annonce l'Établissement français du sang (EFS). L'association organise la douzième édition de cette collecte avec son partenaire le Rotary international.

Les Franciliens sont invités à prendre "une heure de leur temps pour sauver trois vies"

"Dans cette période de vacances scolaires, l’Établissement français du sang et le Rotary International comptent sur l’engagement et la solidarité des Franciliens afin de maintenir les stocks de produits sanguins à un niveau satisfaisant, et ainsi répondre au mieux aux besoins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales", écrit l'EFS dans un communiqué.

Les donneurs seront accueillis dans les salons de la mairie "qui ouvrent exceptionnellement leurs portes" souligne l'association, espérant que cela attira plus de monde car les besoins sont encore importants. Selon l'Établissement français du sang, "1.700 dons de sang sont nécessaires chaque jour en Île-de-France pour soigner les malades" .

La collecte est organisée ce jeudi et ce vendredi de 13h30 à 19h et samedi de 12h30 à 18h. Sur son site, l'EFS indique les lieux où donner son sang . L'an dernier, 400 donneurs ont répondu ont participé à cette opération annuelle "mon sang pour les autres".