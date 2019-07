Paris : la préfecture dément tout risque à boire l'eau du robinet

La préfecture de Paris monte au créneau pour démentir catégoriquement les rumeurs sur la présence de tritium dans l'eau potable de la capitale et de la région. Il n'y a "pas de risque pour la santé publique" affirment les autorités.

Île-de-France, France

Cela fait des jours que la rumeur circulait sur internet. Selon des internautes, il ne faudrait pas boire l'eau du robinet à Paris et en Île-de-France sous prétexte d'une contamination par une substance radioactive appelée Tritium. Le Préfet de région a donc publié un message sur son compte Twitter pour démentir catégoriquement ces rumeurs.

"L'eau du robinet peut être consommée sans restriction." (préfecture)

Démenti de la préfecture

Selon la préfecture, "les valeurs observées à ce jour ne montrent pas de risque pour la santé".

Le message de la préfecture de Paris a même été relayé par les Hôpitaux de Paris.

Des mesures largement inférieures aux seuils inquiétants

D'après la société Eau de Paris, les mesures effectuées entre 2016 et 2019 montrent que "le seuil moyen relevé à Paris varie entre 0 et 1,22 Bq/L" (Becquerel par litre), alors que le seuil de qualité en France est fixé à 100 Bq/L. Le seuil fixé par l'Organisation Mondiale de la Santé est même de 10 000 bq/L. On est donc très en dessous des valeurs sensées nous inquiéter.

L'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO), a dénoncé mercredi une "contamination" radioactive de l'eau potable pour 6,4 millions de personnes en France tout en reconnaissant que "aucune valeur ne dépasse le critère de qualité de 100 Bq/L instauré par les autorités sanitaires".