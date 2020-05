Paris : manifestation devant l'hôpital Robert Debré pour réclamer "des lits et du fric pour l'hôpital public"

Alors que le gouvernement prépare un nouveau plan santé, plusieurs centaines de personnes, dont des soignants en blouse blanche, se sont réunies ce jeudi devant l'hôpital Robert Debré à Paris. Elles réclamaient des "lits et du fric pour l'hôpital public". Trois personnes ont été interpellées.

Plusieurs centaines de personnes, dont des soignants en blouse blanche, ont manifesté avec des casseroles ce jeudi à Paris devant l'hôpital pour enfants Robert Debré. Cette action a été appelée "#jediscolère" et elle pourrait bien se renouveler tous les jeudis.

Des Gilets jaunes et des élus, comme le député LFI Eric Coquerel ou encore le sénateur communiste Pierre Laurent, étaient aussi présents.

Les manifestants réclament la revalorisation des salaires et des réouvertures de lits. Au cours de plusieurs prises de paroles, des soignants ont expliqué leur difficile quotidien entre la surcharge de travail et la peur d'attraper et de transmettre le Coronavirus.

Une cinquantaine de personnes ont été verbalisées et trois personnes ont été interpellées pour avoir refusé de se disperser après une manifestation, indique une source policière.

Le gouvernement devrait présenter un nouveau plan pour l'hôpital public d'ici mi-juillet, à l'issue du "Ségur de la santé". C'est Nicole Notat, l'ancienne dirigeante de la CFDT, qui a été choisie pour piloter cette concertation. Ce "Ségur", du nom de l'adresse du ministère de la Santé, sera ouvert lundi à 15h30 par le Premier ministre Edouard Philippe.