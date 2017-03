Paris-Nice : l'athlète Marc Raquil mouille le maillot pour les enfants malades

L'ancien athlète niçois a participé samedi à la course amateur, le Paris-Nice Challenge, pour soutenir l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

C'est un ancien champion, qui est loin d'avoir raccroché les crampons. Ce samedi, Marc Raquil a parcouru les 80 kilomètres du Paris-Nice Challenge, la course amateur qui se déroule avant celle des pros. Avec un but : terminer la course, bien sûr, mais surtout montrer son grand cœur. Le grand cœur rouge qu'il a sur son maillot et qui représente l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

"C'est un beau combat", explique celui qui a été médaille d'or du relais 4 × 400 mètres aux Mondiaux de 2003, double médaille d'or aux championnats d'Europe en 2006. Le principe : l'association rapatrie en France des enfants atteints de graves maladies cardiaques, mais qui ne peuvent pas se faire opérer dans leur pays, faute de moyens techniques ou financiers. Les enfants se font opérer en France, gratuitement, et passent plusieurs semaines de convalescence dans des familles françaises, le temps de se remettre d'aplomb. Puis repartent chez eux.

"Pour ça il faut lever des fonds : opérer un enfant coûte entre 10.000 et 15.000 euros. On a donc besoins de mécènes, de partenaires, de sponsors. Il faut se montrer !" C'est pour ça précisément que Marc Raquil a participé à cette course. "C'était dur, je ne me suis pas entraîné de l'année. Dans les 10 kilomètres j'avais des crampes !", confie le sportif. "Mais quand Mécénat Chirurgie Cardiaque me demande de mouiller le maillot, j'y vais."

Un engagement déjà ancien

Cela fait une dizaine d'années maintenant que Marc Raquil intervient, pour soutenir l'association. "Quand on voit un gamin de deux ou trois ans qui parait avoir à peine un an parce que sa souffrance cardiaque l'empêche de se développer, c'est super triste. Quand on voit les résultats, juste après l'opération - qui est en France une opération vraiment banale - c'est génial. Le gamin retrouve vie, il peut jouer au ballon, monter des escaliers sans être essoufflé, le combat est gagné. On a un cœur qui fonctionne bien, donc on en fait profiter les gamins en l'utilisant à fond", glisse l'athlète.