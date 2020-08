Paris : six salariés testés positifs au coronavirus dans un magasin Fnac

Six cas avérés de covid-19 ont été détectés parmi les employés du magasin Fnac situé avenue des Ternes dans le 17e arrondissement de la capitale. Depuis lundi, les salariés de l'enseigne de distribution de produits culturels et électroniques se font tester.

"Nous sommes à six cas de covid-19, le sixième vient de tomber à l'instant", explique Boris Lacharme à France Bleu Paris, délégué central CGT de Fnac Darty Paris. Au magasin situé avenue des Ternes dans le 17e arrondissement, les salariés se font testés depuis lundi. "Lundi on avait 3 cas, là on est à six." Tous les services sont concernés : "La vente, les logisticiens, le backoffice (secrétariat et administratif)", ajoute Boris Lacharme.

L'Agence régionale de santé enquête. Et les personnes contaminées ont été placées en quatorzaine. Depuis le 11 mai dernier, le port du masque est obligatoire à l'intérieur des magasins Fnac "pour les clients et nous le personnel", affirme Boris Lacharme. "Sur Paris, c'est le seul magasin touché", renchérit le délégué central CGT de Fnac Darty Paris.

L'ARS a tout de même précisé à nos confrères de l'AFP que lorsque des cas de covid-19 sont avérés dans une entreprise, ses équipes "identifient les cas contacts et les placent à l'isolement (quatorzaine). En fonction du nombre de personnes en contact avec le cas positif, elle peut alors "recommander la fermeture".