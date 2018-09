Paris, France

C'est une aire de jeux qui ressemble à toutes les autres, avec son toboggan, sa balançoire et sa marelle. Sauf qu'ici tout est adapté pour permettre aux enfants malades de jouer comme les autres.

Un peu de joie à l'hôpital

Ce sont des sons que l'on n'a pas l'habitude d'entendre au cœur d'un hôpital : le cri des enfants qui jouent. Valentin dévale le toboggan, l'air ravi. Il est là pour accompagner son frère Matteo, qui vient tous les ans pour se faire opérer du dos. Lui est ado, mais il apprécie quand même. Sa mère, Delphine aussi. Ce genre d'espaces cela permet "de mettre un peu de joie" dans les visites à l'hôpital, "de venir s'occuper entre deux visites chez le médecin sans être tout le temps enfermé dans des salles d'attente et des couloirs", explique-t-elle.

Un espace accessible à tous

Et la particularité de cette aire de jeux c'est qu'elle est accessible à tous, y compris aux enfants en fauteuil roulant, grâce à des rampes d'accès, et des sangles, par exemple. Un moyen d'effacer les différences, et de permettre aux enfants malades d'avoir accès aux mêmes jeux que les autres. Et cela se ressent aussi sur la prise en charge médicale. Car "un enfant qui pense à autre chose est aussi mieux armer pour suivre ses traitements et aborder sa propre pathologie", explique Vincent-Nicolas Delpech, le directeur de l'hôpital Necker.

Les jeux sont adaptés à tous, y compris aux enfants en fauteuil roulant © Radio France - Margaux Stive

Un projet qui a coûté 215 000 euros, financés en grande partie par le mécénat. Pour le moment il n'en existe qu'une en France, mais d'autres pourraient voir le jour bientôt, à l’hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris notamment.