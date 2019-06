Paris : une Maison Rose pour prendre soin des femmes atteintes de cancer

Après la réussite de celle de Bordeaux, l'association RoseUp ouvre une "Maison Rose" dans le 12e arrondissement à Paris pour accueillir et accompagner les femmes atteintes de cancer.

Paris, France

Les Franciliennes atteintes de cancer ont maintenant une adresse rien que pour elles. La Maison Rose ouvre ses portes ce mercredi 5 juin dans le 12e arrondissement parisien et elle promet de prendre soin d'elles pendant leur traitement.

Le lieu est blanc et rose, un "cocon chaleureux et rassurant, pour échanger entre femmes, se faire chouchouter, vivre des moments privilégiés et ré-enchanter la vie pendant ou après la maladie", promettent ses créatrices.

Le salon de la Maison Rose parisienne pour accueillir les femmes atteintes de cancer © Radio France - Armêl Balogog

La Maison Rose compte accueillir 1.000 femmes par mois pour leur offrir une écoute et leur proposer des ateliers adaptés à leur maladie et toutes validées par un comité scientifique composé de cancérologues :

des cours de cuisine pour reprendre goût à l'alimentation et manger mieux,

des cours de sport pour combattre le cancer (yoga, tango, barre au sol, aviron),

des cours de coiffures sur cheveux courts ou perruque,

des ateliers de maquillage,

des séances simples d'échanges entre personnes connaissant la même situation.

L'espace cuisine et détente de la Maison Rose parisienne pour accueillir les femmes atteintes de cancer © Radio France - Armêl Balogog

Le lieu est créé par l'association RoseUp, fondée il y a sept ans par des patientes. Il s'inspire grandement de la première Maison Rose ouverte en France, à Bordeaux, quatre années auparavant, et qui accueille aujourd'hui 600 femmes atteintes de cancer par mois.

La Maison Rose est en général recommandée aux patientes par leurs médecins ou par d'autres associations. Pour avoir accès à ses ateliers, il faut adhérer à l'association (25 euros) puis tout est inclus. Elle s'est installée au 27 rue de Rambouillet, Paris 12e.