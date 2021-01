Paris : voici les 19 centres de vaccination anti-Covid qui vont ouvrir le 18 janvier

Dix-neuf centres de vaccination anti-Covid vont ouvrir à Paris lundi 18 janvier. Cinq centres supplémentaires ouvriront dans un second temps. La liste de ces centres est à retrouver ci-dessous.

A partir de lundi 18 janvier, dix-neuf centres de vaccination anti-Covid seront ouverts à Paris et dédiés aux personnes âgés de plus de 75 ans ainsi qu'aux personnes à risque concernées pour le moment par la vaccination. Le dispositif parisien a été élaboré par le préfet de police de Paris, le directeur général de l’agence régionale de santé, la Ville de Paris et les professionnels de santé parisiens.

Les centres recevront progressivement les personnes sur rendez-vous, "accordés en fonction de la disponibilité des vaccins", précise la préfecture de police de Paris. Les rendez-vous peuvent être pris à partir du 15 janvier par internet, en consultant le site Sante.fr, ou par un numéro vert national (0800 009 110) qui permettra de joindre le site de vaccination le plus proche pour une prise de rendez-vous par téléphone.

La liste des centres de vaccinations anti-Covid à Paris :

Paris 03e Mairie de Paris Centre, au 2 rue Eugène Spuller

Paris 05e Mairie du 05e arrondissement, au 19 bis place du Panthéon

Paris 07e Maison des associations du 7e, au 4 rue Amélie

Paris 08e Mairie du 08e arrondissement, au 3 rue de Lisbonne

Paris 09e Mairie du 09e arrondissement (ou centre médical Europe), au 6 rue Drouot ou 44 rue Amsterdam)

Paris 10e Centre des vaccinations internationales, au 38 quai de Jemmapes

Paris 11e Salle Olympe de Gouges, au 15 rue Merlin

Paris 12e Diaconesses sis, 12-18 rue du Sergent Bauchat

Paris 13e Centre de vaccination Bertheau, au 15 rue Charles Bertheau

Paris 13e Mairie du 13e arrondissement, au 1 place d’Italie

Paris 14e Mairie du 14e arrondissement, au 12b rue Pierre Castagnou

Paris 14e Centre médical de l’Institut Pasteur, au 211 rue de Vaugirard

Paris 15e Mairie du 15e arrondissement, au 31 rue Peclet

Paris 16e Centre de gérontologie Henry Dunant, au 95 rue Michel-Ange

Paris 17e SOS Médecins Porte Pouchet, au 2 rue Francis Garnier

Paris 18e Mairie du 18e arrondissement, au 31 rue Hermel

Paris 19e Centre de santé Edmond Rothschild, au 3 rue André Dubois

Paris 19e Le Cent quatre, au 5 rue Curial

Paris 20e Mairie du 20e arrondissement, entrée par la rue du Japon

Bientôt cinq centres supplémentaires

Cinq centres supplémentaires ouvriront dans un second temps afin "de disposer d’un centre dans chaque arrondissement et de deux dans ceux qui sont les plus peuplés", indique la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

Ces centres seront situés :