Maladie de Parkinson : Bouger, ça marche !

Tremblements, lenteur, raideur, sont les symptômes les plus connus de la maladie de Parkinson, qui touche 200.000 personnes en France. Parmi les traitements récents, la neuro-stimulation pratiquée au CHU de Rennes.

Combattre la maladie par l'exercice physique

Yves Boccou, le Président de l'Association des Parkinsoniens d'Ille-et-Vilaine (APIV), est lui-même malade. Diagnostiqué il y a 12 ans, il a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle trois fois, pour collecter des fonds. Il repart pour une quatrième fois le 9 mai.

25.000 nouveaux cas chaque année en France

La maladie de Parkinson est une maladie neuro-dégénérative aux causes inconnues à ce jour et dont les symptômes les plus fréquents sont la lenteur dans les mouvements et des tremblements.

La maladie de Parkinson touche 200.000 personnes en France.

[11 avril - Journée mondiale Parkinson] 200 000 malades en France, âge moyen du diagnostic 58 ans. Changeons de #regardsurParkinson pic.twitter.com/VwzJb2XvKH — France_Parkinson (@FranceParkinson) April 11, 2017

Neuro-stimulation du cerveau

Cette journée mondiale est l'occasion pour les associations de faire le point sur la recherche et de changer le regard sur la maladie.

Il existe tout un arsenal thérapeutique, notamment la neuro-stimulation. Des électrodes stimulent des zones précises du cerveau. Une quarantaine d'opérations sont ainsi réalisées chaque année au CHU de Rennes.