Parkinson : Guillaume Brachet achève sa remontée de la Loire en kayak, son traitement partiellement financé

Guillaume Brachet n'est plus qu'à une étape de l'incroyable défi qu'il s'était fixé ! Ce jeudi ce Tourangeau arrivera à Roanne, bouclant ainsi sa remontée de la Loire en kayak. Au total, il aura passé plus de 90h sur l'eau et parcouru près de 150 kilomètres à contre-courant.

ⓘ Publicité

Un défi sportif que France Bleu Touraine a déjà évoqué. Et qui permet surtout à ce chercheur de récolter des fonds pour financer un traitement qu'il a trouvé et qui pourrait être le premier au monde à ralentir l'évolution de la maladie de Parkinson. Une maladie dont il est lui-même atteint. Mais pour le prouver, il faut faire des tests, et ça, ça coûte de l'argent.

Après un mois et demi de course, son pari est en passe d'être réussi. En terme sportif, d'abord. "J'ai passé toutes les journées des étapes sur l'eau, donc à ce titre là j'ai rempli mon côté métaphorique dans le sens ou j'ai passé du temps sur l'eau à contre-courant. Des journées entières à essayer de ne pas perdre espoir contre ce courant, contre ce flux qui était indomptable".

Un tiers des fonds trouvé, il reste un mois pour collecter 20.000 euros

Mais surtout, et c'est ça le plus important, Guillaume Brachet a fait parler de lui, du traitement qu'il a trouvé et de la somme qui lui est nécessaire pour débuter les premiers tests. "Sur la partie cagnotte pour la recherche, il y a à peu près un tiers des fonds qui ont été trouvés et on est dans une phase de professionnalisation de cette recherche de dons. On essaye d'accélérer pour le dernier mois puisqu'il reste à peu près un mois pour collecter 20.000 euros".

Nelson Montfort devient le parrain de son projet

Et pour cela, il compte maintenant sur des entreprises avec qui il a plusieurs contacts. Il compte aussi sur ce parrain bienvenu, le journaliste sportif Nelson Montfort, qui va lui donner encore plus de visibilité. La course est toujours engagée, il faut faire les tests, puis déposer le brevet définitif avant mars prochain. "Ce projet, je vais le porter jusqu'à ce que quelqu'un le récupère. Pour l'instant, c'est une course de fond, j'attends toujours le repreneur sur la route, une entreprise qui aura les fonds, les reins pour porter ça".

Et dans ce cas là, il s'engage. Il cédera son brevet pour 50.000 euros, juste de quoi lui rembourser l'argent et le temps déjà investis. Un brevet qui pourrait, si tout fonctionne, valoir un million d'euros.

On rappelle le nom de sa cagnotte sur Leetchi si vous souhaitez faire un don, elle s'appelle Ramer contre Parkinson. Voici aussi son site internet parkisonsurloire.fr . En France, 270.000 personnes souffrent de la maladie de Parkinson, elles sont sept millions dans le monde. Guillaume Brachet devrait donc arriver ce jeudi à Roanne après presque 150 kilomètres de périple en kayak.