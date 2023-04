Parkinson : le traitement trouvé par le Tourangeau Guillaume Brachet réussit ses premiers tests

Des nouvelles très positives de Guillaume Brachet, ce chercheur de Fondettes (Indre-et-LOire) atteint de Parkinson et qui aurait trouvé un traitement pour freiner l'évolution de sa maladie. Il a reçu ce mardi les résultats de premiers tests et ils sont très encourageants. Ils sont même mieux que ce qu'il avait envisagé. Si tout se confirme, et si ce qu'il a trouvé est repris par un laboratoire pharmaceutique, ce traitement pourrait donc être le premier au monde à ralentir la progression de la maladie de Parkinson.

"C'est grisant, c'est très émouvant forcément"

"Dans la littérature scientifique qui était à disposition, on avait des arguments pour penser que ce serait quelque chose de positif. Et là, les premiers tests qui sont revenus sont mieux que ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on a une efficacité qui est plus précoce et plus étendue que ce qu'on avait imaginé" détaille Guillaume Brachet. "L'urgence est de structurer une société qui va porter le traitement le plus loin possible pour l'emmener vers les essais cliniques et vers la thérapeutique humaine. On est sur une espèce de chemin où chaque jalon a l'air de vouloir contribuer à ce que tout fonctionne, et c'est à la fois grisant, c'est très émouvant forcément, en tant que patient, de voir que ça fonctionne. Mais quelque part, il y a encore toute l'histoire à écrire derrière".

Les résultats d'autres tests seront connus d'ici cet été. Guillaume Brachet a donc de nouveau déposé un brevet provisoire. Reste maintenant à créer sa propre société qui devrait porter son traitement jusqu'aux portes des essais cliniques. À moins qu'un laboratoire ne propose de racheter le brevet avant.

Vous pouvez retrouver le combat de Guillaume Brachet, qui a par ailleurs bouclé il y a quelques mois une remontée de la Loire en kayak pour faire parler de son traitement et récolter des fonds, sur sa page Facebook "Guillaume vs Parkinson". Il a déjà récolté 90.000 euros grâce à des dons de particuliers ou d'entreprises, dont 80.000 euros ont servi à réaliser ces tests.

Le 11 avril prochain, journée mondiale de la maladie de Parkinson, Guillaume Brachet donnera une conférence de presse pour présenter les résultats de son traitement à Saint-Romain-la-Motte dans la Loire. En France, 270.000 personnes souffrent de la maladie de Parkinson, elles sont 7 millions dans le monde.