Parkinson : un chercheur tourangeau va remonter la Loire en kayak pour financer un potentiel traitement

Un tourangeau va bientôt s'élancer pour un sacré périple. Il va remonter la Loire en kayak, de Saint-Nazaire à Roanne. Sept-cents kilomètres sur sept semaines, à partir du 5 octobre prochain. Il ne fait pas cela pour le plaisir, mais pour la recherche médicale !

Ce chercheur de 33 ans a en effet trouvé un traitement qui pourrait être révolutionnaire dans la maladie de Parkinson, mais avant que cela puisse arriver sur le marché, il lui faut trouver de l'argent. D'où l'idée d'en récolter tout le long de son exploit sportif. Un combat qui lui tient à cœur, lui qui est atteint de cette maladie.

Lui-même atteint par la maladie, il a trouvé un potentiel traitement

Il n'y a pas de bons jours pour apprendre une telle nouvelle, mais il y en a vraiment de mauvais. Le jour où Guillaume Brachet a appris qu'il était atteint de la maladie de Parkinson fait partie de ceux-là. "J'étais papa depuis un an d'une petite fille, donc c'est quelque chose qu'on s'imagine absolument pas à 30 ans, surtout quasiment à date anniversaire. C'était quelque chose qui était absolument inattendu et qui a été un peu vécu comme un drame tout de suite".

Un déclic au début de cette année

Pendant trois ans, il refuse d'en parler, de lire quoi que ce soit sur le sujet. Puis le deuil se fait, et le déclic arrive au début de cette année quand ce docteur en pharmacie lit un article scientifique qui décrypte pour la première fois les mécanismes de la maladie. De là il fait des recherches, et trouve une molécule. "C'est une molécule qui existe déjà, qui, toute seule, ne peut pas faire grand chose. On a travaillé sur une façon de la faire fonctionner qui permet d'une part de l'envisager pour ce traitement et d'autre part d'avoir un brevet dessus".

Une hypothèse extraite de millions de documents scientifiques

Cette molécule, ce potentiel traitement qui serait le premier au monde à ralentir l'évolution de la maladie, il l'a trouvé dans les millions de données scientifiques relatives à Parkinson. Une méthode qui utilise l'intelligence artificielle, et qu'a validé pour lui le professeur Olivier Blin. Il est chef du service de pharmacologie clinique à l'hôpital de Marseille. "C'est absolument crédible, c'est absolument raisonnable de chercher une nouvelle voie, une nouvelle cible par ce type de moyens. Il existe plusieurs systèmes dans lequel des molécules ont été découvertes par l'intelligence artificielle et ont pu arriver jusque sur le marché. C'est-à-dire au moment ou elles sont commercialisées pour pouvoir être utilisées par les patients".

Des dizaines de milliers d'euros à trouver pour faire les premiers tests

Mais avant cela, il reste beaucoup d'étapes à franchir. La première, c'est de transformer le brevet provisoire que Guillaume Brachet a déposé en brevet définitif. Pour cela, il doit financer des études, trouver 30.000 euros d'ici la fin de l'année. Puis ensuite 100.000 pour faire d'autres tests avant de convaincre un laboratoire.

Pour récupérer de l'argent, il va donc remonter la Loire en kayak, et mobiliser du monde le long des 700 kilomètres à partir de début octobre. "J'ai la chance d'être dans une phase où je suis encore tout à fait autonome et je profite d'autant plus des journées que je vis actuellement. En revanche, je sais que la maladie va évoluer vers la dépendance physique et la médicalisation. Et donc ce que j'en espère finalement, c'est un sursis. Quelques années de plus, quelques décennies de plus, pourquoi pas?" Lui qui ressent déjà des lenteurs dans ses mouvements, des raideurs dans les muscles, l'assure. "Je pousserai ce traitement jusqu'au bout".

J'en espère quelques années de plus, quelques décennies de plus - Guillaume Brachet

Le périple de Guillaume Brachet sur son kayak débutera donc le 5 octobre prochain, départ de Saint-Nazaire pour une arrivée à Roanne sept semaines plus tard, autour du 18 novembre. Entre les deux, une quinzaine d'étapes, des rendez-vous pris avec les municipalités traversées. Guillaume Brachet a mis en ligne une cagnotte pour recueillir des dons afin de lui permettre de mener à bien les études nécessaires. Il a aussi mis sur pied un site internet qui rappelle sa démarche. A ce jour il n'y a aucun médicament qui soit capable de ralentir la progression de la maladie de Parkinson.