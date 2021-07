Parkinson : le témoignage bouleversant d'une Puydômoise qui a accompagné son mari pendant plus de 20 ans

Tous ceux qui ont un proche touché par une maladie neurodégénérative se reconnaîtront dans cet ouvrage. Ecrit à quatre mains par Marie-Odile Salle et Jean-Yves Carpanèse, Il raconte le quotidien d'une famille bouleversée par Parkinson : l'angoisse du diagnostic, la maladie qui progresse, l'épuisement des proches, et le déchirement de devoir se séparer quand la vie à la maison devient ingérable. "Les hommes de ma vie" est un témoignage d'amour : celui de Marie-Odile pour Thierry, son mari, et pour tous les aidants qui comme elle accompagnent un malade 24 heures sur 24. Il questionne également notre société qui manque de structures adaptées pour accueillir les patients.

Malade à 43 ans

Dans le roman, il s'appelle Valentin, mais c'est bien de Thierry dont il s'agit. Quand le diagnostic tombe, il a 43 ans. C'est un homme dynamique, brillant. Marie-Odile est à ses côtés chez le médecin. Le choc est d'une violence inouïe. "D'abord, on baisse les bras et puis après on rebondit" dit-elle.

Les symptômes vont gagner du terrain. Physiquement, c'est _"une dégradation sans nom"_. Thierry tombe beaucoup, il ne peut plus effectuer les gestes du quotidien, il est victime de malaises. Au fil du temps, la parole deviendra compliquée, puis impossible.

Chaque jour, Marie-Odile trouve une astuce : pour qu'il puisse boire, pour lui éviter les chutes. La nuit est un moment particulièrement compliqué : les cauchemars, les allers-retours aux toilettes etc.

Au bord du burn-out

Le couple va ainsi se battre pendant plus de 20 ans. Marie-Odile s'épuise, tout est difficile. Elle ne dort plus, ne peut plus conduire, ne peut plus écouter la radio. La fatigue et le stress ont pris le dessus. Sa seule respiration : une fois tous les deux mois, Thierry est accueilli pendant une semaine dans un établissement spécialisé à Ydes, dans le Cantal.

Un jour, pourtant, il faut se résoudre à l'évidence : Thierry ne peut plus rester à la maison. A 66 ans, il intègre un EHPAD, un établissement destiné aux personnes âgées. Il y est décédé à la fin de l'année 2019. La France manque cruellement de structures pour prendre en charge ce type de patients.

Un livre sur Parkinson écrit à quatre mains

Un livre nécessaire

C'est ce livre qui a sauvé Marie-Odile. L'écrire lui a permis de rendre hommage à l'homme qu'elle aime, à ses trois fils qui ont subi la maladie eux aussi, et à tous ces aidants qui comme elle se négligent au point d'y perdre la santé.

Aujourd'hui, elle s'adonne à ses passions : la photographie, ainsi que la gravure et l'ornementation sur pierre.

"Parkinson, tu as poursuivi ton oeuvre destructrice en attaquant sans prévenir, en nous rongeant petit à petit. Mais tu n'as pas pu conquérir les éléments fondamentaux d'une existence. Notre amour reste à jamais intact".

"Les hommes de ma vie" est paru aux éditions L'Harmattan