Parole d'accompagnants en soins palliatifs : "On fait ressurgir la vie"

Yvonne Bellocq et Marie-Thérèse Fribault sont bénévoles à l'association Jalmalv et accompagnent des personnes en fin de vie.

À sa retraite, Marie-Thérèse Fribault a voulu prendre le temps d'écouter vraiment les gens : "J'étais infirmière et je pense que j'étais frustrée du manque de temps auprès des patients." Durant sept mois, elle a suivi une formation au CHU de Nantes pour devenir bénévole d'accompagnement, auprès des personnes en fin de vie. À l'association Jalmalv (Jusqu'à la mort, accompagner la vie) depuis une douzaine d'années, elle vient une fois par semaine à l'hôpital écouter les malades : "On n'est pas là pour donner notre avis, pour porter un jugement. On est là pour cheminer auprès de la personne."

ⓘ Publicité

"Nous sommes juste une oreille qui nous déplaçons"

Yvonne Bellocq est, elle, bénévole à Jalmalv depuis cinq ans et c'est aujourd'hui la présidente de l'association, à Nantes. Elle aussi s'est engagée quand elle a pris sa retraite, de médecin : "Je suis très curieuse de nature, j'ai le goût des autres et de les soutenir", explique-t-elle. Voici comment elle entrevoit son rôle, quand elle entre dans la chambre d'un malade à l'hôpital : "On fait ressurgir la vie. Les personnes, en oncologie, sont souvent très éteintes. On entre dans les chambres, on les voit recroquevillées sur elles-mêmes, allongées, et petit à petit leur curiosité s'éveille. Que fait cette personne, pourquoi elle est là ? Et puis, la confiance se libère. On tire sur le fil d'une pelote et les personnes tout d'un coup s'écoutent parler. Nous sommes juste une oreille qui nous déplaçons."

À l'orée de la mort, les patients racontent à ces accompagnants, qu'ils ne connaissent pas, leurs fiertés, leurs regrets, ou des épisodes heureux de leur vie, comme cette dame qui a marqué Yvonne Bellocq : "Elle était l'amie d'un grand capitaine d'industrie, lui-même marié, et pendant 30 ans, il envoyait son chauffeur la chercher pour aller à Paris et, là, il l'accompagnait chez les grands couturiers. Cette dame s'est assise dans son lit, elle se sentait redevenir vivante, elle était heureuse." La dame est décédée le lendemain. "J'étais là au bon moment, pour qu'elle revive cette vie merveilleuse qu'elle avait eue."

Une fois par mois, groupe de parole obligatoire

"On reçoit beaucoup plus qu'on ne donne", affirme Marie-Thérèse Fribault. Mais tous les bénévoles de l'association Jalmalv participent une fois par mois à un groupe de parole obligatoire. "On est encadré pour ne pas porter tout seul ce poids", explique Marie-Thérèse. "On ne s'attache pas", renchérit Yvonne Bellocq. "On est très présent, très empathique mais quand on quitte la chambre, il faut un peu se décharger pour ne pas avoir trop de poids sur les épaules, car ce n'est pas notre responsabilité."

"Mais ce n'est pas triste ce qu'on fait, hein !", poursuit Marie-Thérèse. "Autour de nous, on ne veut pas parler de la mort. Le mot fait peur. Mais on est là pour montrer que la mort fait partie de la vie." Jalmalv est une association laïque et apolitique, résolument tournée vers l'accompagnement en fin de vie : "Jalmalv, c'est vraiment le respect de la vie et on témoigne du bienfait que l'accompagnement apporte", explique Yvonne Bellocq.

Deux tiers des Français n'ont pas accès aux soins palliatifs

Logiquement, la présidente de l'association nantaise n'est pas favorable à la loi en préparation sur la fin de vie, qui ouvre la voie à l'aide active à mourir : "C'est une loi pour les bien portants qui veulent être sûrs qu'à la fin, ils auront une échappatoire avec cette aide active à mourir. Mais les malades que l'on accompagne sont finalement très peu à le demander s'ils sont bien encadrés." Le problème, c'est qu'aujourd'hui deux tiers des Français n'ont toujours pas accès aux soins palliatifs, faute de moyens humains et matériels.

loading