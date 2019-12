Parrainez une tuile et financez une maison de vacances d'enfants malades à Saint-Pierre-de-Chartreuse

Pour accueillir les enfants malades et leurs familles, l'association Lepetit Matéo réhabilite l’ancienne cure de Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère). Un projet qui coûte près de 600.000 euros. Alors pour financer le projet, Evelyne et Laurent, à l'initiative du projet, propose le parrainage de tuiles

Saint-Pierre-de-Chartreuse, France

Et si vous parrainiez une tuiles de la future maison de vacances pour les enfants malades à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère) ? C'est ce que propose l'association Lepetit Matéo. Evelyne et Laurent, les parents de l'ado de 17 ans mort en 2016 d'une leucémie, réhabilitent un bâtiment, pour offrir des vacances gratuites aux enfants malades et à leurs familles.

Une promesse faite à Matéo

Avant que l'adolescent ne meurt, ses parents lui avaient promis d'utiliser l'argent collecté pour son combat afin d'aider d'autres enfants malades. Alors ces parents ont décidé de créer une maison de vacances. Ils ont racheté l'ancienne cure de Saint-Pierre-de-Chartreuse pour accueillir gratuitement des familles. Le projet coûte près de 600 000 euros.

Les travaux devraient se terminer en avril 2020 © Radio France - Nina Valette

Dans cette maison, il y a trois appartement en construction. "Il y aura des petites cuisines pour être autonome. On sait que dans ces moments, les familles ont besoin de se retrouver. Mais il y aura aussi des parties communes si les gens souhaitent faire connaissance", raconte Laurent, le papa de Mateo.

Pour faciliter la vie de certains malades, le couple a aussi construit une extension au bâtiment, pour installer un ascenseur. "Evidemment, il n'y a pas que les malades de leucémie qui peuvent venir", ajoute Evelyne. Le couple a imaginé une maison "joyeuse" et pleine de couleurs. Ils vont également installer un toboggan à l’intérieur pour que les enfants et les adultes s'amusent.

Evelyne et Laurent ont fait une promesse a Météo avant sa mort : aider les enfants malades et les familles © Radio France - Nina Valette

Une tuile = un euro

Pour ne pas "siphonner" l’intégralité des dons qui vont permettre d'entretenir le bâtiment et des payer les dépenses de fonctionnements, l'association cherche encore de l'argent. "Pour éviter de demander de l'argent sans explication, comme font beaucoup d'associations, on propose aux gens de parrainer une tuile sur la maison. Un euro c'est une tuile", explique Evelyne. "Il nous reste 14.500 tuiles à parrainer. Vous pouvez en prendre une seule, 10, 20 ou 100. Et on vous montrera votre tuile une fois le toit terminé", plaisante Laurent le papa.

Une fois le toit terminé, la famille de Matéo va s'attaquer à l’emménagement intérieur et la décoration. Pour ça, Laurent espère trouver des entreprises françaises pour soutenir le projet. "L'idée c'est d'utiliser des matériaux propres pour la maison mais aussi pour les meubles. On souhaite installer des créations françaises si une entreprise comme la Camif peuvent nous soutenir, c'est fantastique. On cherche encore", précise le papa.

Les travaux du bâtiment devraient prendre fin en avril 2020. Pour participer vous pouvez donner sur le site de l'association ou par chèque à la mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse.

